Palomo Spain crea el pañuelo de seda que todos quieren esta temporada: inspirado en los Alpes y de edición limitada

Hay colaboraciones que buscan simplemente unir dos nombres y otras que parten de una estética compartida. La de Palomo Spain y Grey Goose Altius pertenece a esta segunda categoría.

El diseñador cordobés Alejandro Gómez Palomo ha llevado el imaginario de las montañas, el hielo y la sofisticación alpina al terreno de la moda con una pieza que, pese a su sencillez, concentra buena parte de las señas de identidad de la firma.

El resultado es un pañuelo de seda, creado en edición limitada y pensado como un accesorio que puede trascender la temporada. Estará disponible exclusivamente en la tienda online de Palomo Spain durante septiembre, hasta agotar existencias.

La colaboración nace alrededor de Grey Goose Altius, la expresión ultra-premium de la casa francesa de vodka, pero encuentra en Palomo un lenguaje mucho más ligado a la moda.

La seda, los motivos inspirados en el hielo y las referencias a las cumbres nevadas construyen una pieza que podría funcionar tanto como complemento de un estilismo como objeto decorativo.

El hielo como inspiración

La estética de la colección parte de un universo frío, pero no distante. La geometría del hielo y las formas de las montañas aparecen reinterpretadas desde una mirada más ornamental, en línea con el gusto de Palomo por convertir los accesorios en protagonistas.

Es también una forma de trasladar a la moda el imaginario que rodea a Grey Goose Altius, una bebida inspirada en los Alpes franceses. La firma ha desarrollado esta nueva expresión alrededor de la idea de pureza y mineralidad, con una botella numerada individualmente y detalles escultóricos que recuerdan a las cumbres moldeadas por el viento.

Para Alejandro Gómez Palomo, el punto de partida estaba precisamente en esa conexión visual. "Colaborar con GREY GOOSE® Altius ha sido una oportunidad de explorar la belleza de lo gélido y lo puro, y traducirlo a nuestro lenguaje visual", explica el diseñador.

La elección del pañuelo tampoco es casual. Frente a otros accesorios más vinculados a una tendencia concreta, la seda permite jugar con distintas formas de llevarlo: al cuello, sobre los hombros, anudado al bolso o incluso como parte de un estilismo más elaborado.

Pieza de edición limitada

La colaboración refleja una de las características más reconocibles de Palomo Spain: la atención al detalle. Desde su creación en 2010, la firma española ha construido una identidad alrededor de la artesanía, la teatralidad y una interpretación contemporánea de la moda masculina y sin género.

En este caso, esa personalidad se encuentra con el universo visual de Grey Goose Altius sin necesidad de convertir el accesorio en una pieza excesivamente literal. El resultado busca precisamente ese equilibrio entre el objeto de moda y la pieza de colección.

Grey Goose Altius x Palomo Spain Cesión

El pañuelo podrá adquirirse exclusivamente a través de la tienda online de Palomo Spain durante septiembre de 2026, y estará disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Más allá del lanzamiento puntual, la colaboración plantea una idea que cada vez resulta más habitual en el mundo de la moda: la frontera entre vestir, coleccionar y experimentar se vuelve cada vez más difusa.

Un pañuelo puede ser un complemento, pero también una pequeña pieza de arte textil. Y en este caso, el paisaje que lo inspira tiene hielo, montañas y una estética deliberadamente sofisticada.