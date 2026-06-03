Desalia 2026 se pasa el juego con su edición más 'liá': de una fiesta callejera con flow puertorriqueño a la mítica noche de blanco

Hay viajes que recuerdas durante unas semanas. Otros se quedan durante meses en las conversaciones con amigos. Y luego está Desalia, una experiencia que termina convirtiéndose en una especie de marcador del verano incluso cuando todavía ni ha empezado oficialmente la temporada de playa.

Este año volví a hacer la maleta para vivir mi segundo Desalia. Después de la experiencia del año pasado pensaba que ya sabía lo que me esperaba. Error. Porque si algo tiene esta aventura organizada por Ron Barceló es que siempre encuentra la forma de sorprenderte cuando crees que ya lo has visto todo.

Durante cinco días, Huelva se convirtió en el centro de operaciones de más de mil barcelovers llegados de todos los rincones de España. El cuartel general fue el On City Resort de Matalascañas, un complejo que durante esa semana dejó de parecer un hotel para convertirse en una pequeña ciudad donde siempre estaba pasando algo.

Como siempre, fui acompañada de Sergi. Mi compañero del alma para este tipo de aventuras y una de esas personas con las que cualquier viaje termina siendo mejor. Esta vez, para sorpresa de ambos, aguantamos prácticamente el mismo ritmo durante toda la semana. Cada noche nos daban las cuatro o las cinco de la mañana entre fiestas, recenas y conversaciones que siempre se alargaban más de la cuenta.

Eso sí, hubo un objetivo que se nos resistió durante toda la experiencia. Nunca conseguimos llegar al mítico after de Michenlo. Todas las noches nos convencíamos de que aquella sería la definitiva, pero cuando llegaba el momento el cansancio acababa imponiéndose. Algún año lo lograremos. O eso nos repetimos después de cada edición.

Bienvenidos a Desalia

Llegamos a Matalascañas el martes por la tarde. Después del viaje, las acreditaciones y el reparto de habitaciones, apenas hubo tiempo para instalarse. Nada más comer arrancó la primera pool party y quedó claro que Desalia no tiene modo lento ni periodo de adaptación para los recién llegados.

Las piscinas comenzaron a llenarse de gente casi de inmediato. Algunos se reencontraban después de haberse conocido en otras ediciones y otros empezaban a poner cara a quienes terminarían siendo compañeros de aventuras durante los siguientes días. Esa mezcla de desconocidos y amigos es una de las cosas que más me gustan de Desalia.

La música sonaba por todos los rincones del resort y el ambiente era exactamente el que uno espera cuando junta a más de mil personas con ganas de divertirse. Había nervios, expectación y muchas ganas de descubrir qué sorpresas escondía esta nueva edición.

Por la noche llegó la primera fiesta temática, Desalia Invaders. Luces, visuales, escenarios espectaculares y una energía que parecía multiplicarse con el paso de las horas. La primera noche siempre tiene algo especial porque todo está todavía por vivir y cualquier conversación puede acabar convirtiéndose en una de las historias del viaje.

Una rave improvisada en la entrada del hotel

El miércoles comenzó con uno de esos momentos que solo tienen sentido dentro de Desalia. La aquarumba convirtió la piscina en una pista de baile acuática donde cientos de personas intentaban seguir las coreografías mientras sonaban algunos de los temazos más conocidos del momento.

Lo curioso es que, aunque la mayoría empezamos con más entusiasmo que coordinación, al final todo el mundo termina participando. Ese es uno de los superpoderes de Desalia: conseguir que hagas cosas que probablemente jamás harías en tu vida cotidiana.

Las pool parties continuaron durante toda la tarde, pero uno de los momentos más divertidos llegó con la Boiler Pool. La entrada del hotel se transformó por completo y durante unas horas pareció una rave improvisada donde la música y el público estaban prácticamente pegados a la cabina.

Fue uno de esos espacios donde podías quedarte mucho más tiempo del que tenías pensado. La cercanía con los DJs, el ambiente y la energía de la gente hicieron que aquella zona se convirtiera en uno de los puntos más animados de toda la edición.

La noche continuó con una de las temáticas más divertidas del viaje: La Liá. Una propuesta inspirada en el folclore andaluz, los lunares, el color rojo y las ferias populares, pero reinterpretada bajo el sello Desalia. El resultado fue una mezcla de tradición, humor y mucho estilo que llenó la pista de looks imposibles.

Entre los protagonistas musicales de la noche destacaron Dani del Lío, Quique AV e Innmir. Dani fue el encargado de arrancar la fiesta y conectar con el público desde el primer minuto, mientras que Quique volvió a demostrar por qué es uno de los DJs más queridos dentro del universo Barceló.

Pero si hubo una artista que me conquistó especialmente durante toda la semana fue Innmir. La DJ valenciana tiene una personalidad musical muy reconocible y una capacidad enorme para mezclar electrónica, indie y pop alternativo sin perder identidad. Cada sesión suya parece contar una historia diferente y eso se nota desde la primera canción.

Y cuando parecía que la noche había terminado, Dani del Lío todavía tenía una última sorpresa preparada. Acabó montando un improvisado after en una churrería donde repartió cajas de porras entre los asistentes y convirtió una simple parada para comer en uno de esos momentos tan surrealistas como divertidos que solo pueden pasar en Desalia.

Patos gigantes y la gran noche de blanco

El jueves era probablemente el día más esperado por todos los asistentes. Pero antes de llegar a la gran noche todavía quedaban varias tradiciones que cumplir. La más llamativa fue el ya famoso tsunami de patos gigantes en la piscina de olas, acompañado por la música de Isaac Corrales.

Contado desde fuera suena completamente absurdo. Y probablemente lo sea. Pero precisamente ahí reside parte de su encanto. Ver cientos de patos flotando mientras todo el mundo ríe, baila y graba vídeos para redes sociales es una de esas imágenes que ya forman parte de la identidad de Desalia.

Tampoco faltó otro clásico absoluto de la experiencia: escuchar All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey en pleno mes de mayo. Nadie sabe exactamente por qué ocurre. Nadie parece cuestionarlo. Y cuando empieza a sonar, absolutamente todo el mundo la canta.

Cuando cayó la noche llegó el momento más esperado de toda la semana. La mítica Noche en Blanco. Más de mil personas vestidas completamente de blanco se reunieron en un espectacular espacio al aire libre en Almonte rodeado de palmeras, luces y pantallas gigantes que hacían que el lugar pareciera sacado de otro país.

La sensación al llegar era difícil de explicar. Había algo especial en el ambiente. Todo el mundo sabía que estaba viviendo el gran momento de Desalia. Ese instante que se recuerda durante todo el año y que aparece una y otra vez en las fotos y vídeos que circulan después por redes sociales.

La noche arrancó con Silvia G y continuó con Hey Kid, una de las grandes revelaciones del indie nacional. Más tarde llegó Lucho RK, uno de los artistas urbanos con mayor proyección del momento, que consiguió hacer saltar a todo el recinto con algunos de sus temas más conocidos.

Hey Kid en la fiesta de blanco de Desalia. Ron Barceló

Danny Romero fue el encargado de repasar varios de los himnos electrolatinos que han marcado a toda una generación. Después llegaron DJ Nano, Michenlo y Selecta para llevar la energía hasta el último nivel y cerrar una de las noches más espectaculares que he vivido dentro de un festival.

Por la alfombra blanca también desfilaron numerosos rostros conocidos como Carla Campra, Anabel Pantoja, Jorge López, Daniela Sánchez o Carlota Melendi, entre muchos otros invitados que quisieron formar parte de una de las imágenes más icónicas que deja Desalia cada verano.

La despedida más tropical

El viernes amaneció con una sensación compartida por prácticamente todos los asistentes. Nadie quería que aquello terminara. Después de varios días conviviendo con las mismas personas, compartiendo desayunos, piscinas, fiestas y anécdotas, el ambiente empezaba a tener algo de despedida anticipada.

La última gran temática fue La Residencia, una fiesta inspirada en los colores tropicales, los ritmos latinos, las frutas, el calor y la estética caribeña. Las calles del propio resort se transformaron por completo y durante unas horas parecía que nos habíamos teletransportado directamente a una fiesta callejera con el mejor flow puertorriqueño.

La música sonó hasta bien entrada la madrugada y el ambiente fue probablemente uno de los más especiales de toda la semana. Quizá porque todos éramos conscientes de que se trataba de la última noche y queríamos aprovechar cada minuto antes de volver a la realidad.

Los que hacen que todo funcione

Cuando asistes a un evento de estas dimensiones es fácil quedarse con los conciertos, las fiestas o los artistas. Pero detrás de todo eso hay un equipo enorme trabajando para que cada detalle funcione como debe.

Por eso merece una mención especial Pepe, siempre atento y pendiente de que todo salga según lo previsto. También Emilio, que probablemente ganó el premio no oficial al mejor vestido de Desalia. Cada noche aparecía perfectamente adaptado a la temática correspondiente mientras muchos intentábamos improvisar con lo que habíamos conseguido meter en la maleta.

Y especialmente Lola. Porque si Desalia tuviera una estrella de la organización, seguramente sería ella. Guapísima, encantadora y siempre con una sonrisa, estaba presente en cada momento importante del viaje. Da igual si se trataba de resolver un problema de última hora, ayudar con una gestión inesperada o simplemente atender cualquier duda. Siempre encontraba una solución.

Cuando ves trabajar a personas así entiendes por qué una experiencia de estas dimensiones consigue funcionar con tanta naturalidad. Son esos pequeños detalles los que terminan marcando la diferencia.

El sábado llegó la despedida. Maletas, últimos abrazos, intercambios de fotos y móviles llenos de vídeos imposibles. Mientras volvíamos a casa, Sergi y yo repasábamos los mejores momentos de la semana: la Boiler Pool, La Liá, los patos gigantes, la Noche en Blanco, las recenas y todas esas conversaciones que terminan convirtiéndose en recuerdos.

Porque Desalia tiene algo especial. No son solo las fiestas ni los conciertos. Tampoco son únicamente los escenarios espectaculares o los artistas invitados. Es la capacidad que tiene para reunir durante unos días a cientos de personas y hacer que todos vuelvan a casa con la sensación de haber vivido algo difícil de explicar.

Y después de dos ediciones, ya puedo decirlo sin ninguna duda.

Desalia no es un viaje.

Es una tradición.