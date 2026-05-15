Madrid ya tiene el festival perfecto para los amantes de la tortilla: conciertos, DJs y degustaciones desde 7 euros

El Autocine Madrid acogerá una jornada con tortillas gourmet, música en directo y actividades familiares durante más de 10 horas.

Más de 10 horas de música, tortillas y tardeo en un evento que promete convertirse en uno de los grandes planazos de mayo en España.

La tortilla de patatas se prepara para vivir su propio festival en Madrid. El próximo 23 de mayo, el Autocine Madrid acogerá la primera edición de Tortilla Fest by Rita’s, un evento gastronómico y musical pensado para disfrutar durante todo el día.

La propuesta promete convertirse en uno de los planes más potentes de la primavera en la capital. Habrá degustaciones de tortillas, conciertos en directo, DJs, actividades familiares y ambiente de tardeo XXL desde el mediodía hasta la medianoche.

Tortilla Fest by Rita’s. Cedida

Todo ello en un formato que mezcla gastronomía y ocio en un mismo espacio. La idea no es solo comer tortilla, sino convertir uno de los platos más emblemáticos de España en el centro de una gran fiesta.

Durante la jornada, diferentes restaurantes competirán por llevarse el premio a la mejor tortilla del festival. Y lo más llamativo es que será el propio público quien podrá votar su favorita tras probar las distintas propuestas.

Los asistentes encontrarán desde versiones clásicas hasta tortillas mucho más creativas y gourmet, con recetas especiales elaboradas para la ocasión.

Un festival gastronómico con conciertos y tardeo XXL

Tortilla Fest by Rita’s arrancará el sábado 23 de mayo a las 13:00 horas y se alargará hasta las 00:00 en el recinto del Autocine Madrid, situado en la calle Isla de Java, 2.

A medida que avance la tarde, el evento irá transformándose en una gran fiesta al aire libre con música en directo y sesiones continuas de DJs.

Tortilla Fest by Rita’s. Cedida

El cartel contará con actuaciones de La Guardia, Década Prodigiosa y King África, tres nombres muy reconocibles que pondrán ritmo al tardeo.

La propuesta busca atraer a un público muy diverso. Desde amantes de la gastronomía y foodies hasta grupos de amigos, parejas o familias que buscan un plan completo para pasar el día entero.

Además, el festival contará con actividades infantiles y acceso gratuito para menores de 12 años, algo poco habitual en este tipo de eventos multitudinarios.

El ambiente será uno de los grandes reclamos. Rita’s lleva años organizando algunos de los tardeos y fiestas temáticas más populares de Madrid, y ahora da el salto a un formato centrado en la gastronomía.

Restaurantes famosos y tortillas para votar la mejor

Uno de los grandes atractivos del festival será precisamente la posibilidad de probar tortillas de diferentes restaurantes en un mismo recinto.

Entre los participantes confirmados aparecen nombres conocidos como Tragabuches, el restaurante de Dani García, además de La Savina, Tort, Paco’s Montaditos, Donde Mari, Hype, Muy Pork, Super Tequeño y La Coquettería.

Tortilla Fest by Rita’s. Cedida

Cada establecimiento llevará su propia receta estrella, por lo que habrá tortillas tradicionales, versiones con ingredientes especiales y opciones mucho más innovadoras.

La dinámica será sencilla: probar, comparar y votar. El objetivo del festival es encontrar cuál es la tortilla favorita del público en esta primera edición.

Además de la comida, el recinto contará con barras de bebida y diferentes espacios pensados para pasar allí toda la jornada sin necesidad de salir.

Las entradas ya están disponibles desde 7 euros, aunque los primeros tramos promocionales están agotándose rápidamente debido a la alta demanda.

La organización también ha confirmado que habrá una amplia zona de aparcamiento exterior para facilitar el acceso al evento.

Eso sí, existen algunas normas importantes. No estará permitido introducir comida ni bebida del exterior y tampoco se podrá salir y volver a entrar al recinto una vez validada la entrada.

Madrid suma así un nuevo festival gastronómico a su calendario de primavera. Una cita que convierte la tortilla de patatas en la auténtica protagonista de una jornada pensada para comer, bailar y alargar el tardeo durante más de diez horas seguidas.