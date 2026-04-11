Desalia 2026 ya tiene fecha y destino en España: así puedes conseguir uno de sus 1.000 pases

El evento de Ron Barceló ya tiene destino y fechas en España y desvela cómo conseguir uno de sus exclusivos pases para vivir la experiencia.

El verano empieza antes de lo previsto para más de 1.000 jóvenes en España. La nueva edición de Desalia, la experiencia insignia de Ron Barceló, ya tiene fecha, localización y mecánica de acceso, y llega con un giro que cambia por completo las reglas del juego.

Del 26 al 30 de mayo, la provincia de Huelva se convertirá en el epicentro de esta cita, que este año aterriza en Matalascañas con una propuesta inspirada en el universo gamer. Durante cinco días, los asistentes no serán simples espectadores, sino jugadores dentro de una experiencia diseñada como si fuera un videojuego.

Bajo el lema 'Que empiece el juego', la 19ª edición de Desalia plantea una narrativa en la que cada participante deberá avanzar, superar retos y desbloquear momentos únicos hasta alcanzar la misión final: la icónica Noche en Blanco.

Un destino nuevo para una experiencia que evoluciona

El escenario elegido para esta edición es el On City Resort de Matalascañas, en plena Costa de la Luz. Un enclave que combina grandes playas, buen clima y un ambiente pensado para alargar el día hasta bien entrada la madrugada.

El resort, además, encaja con la estética que plantea esta edición. Espacios amplios, zonas de ocio y una ambientación que recuerda a los mapas de los videojuegos más reconocibles convierten el recinto en un auténtico 'playground'.

La organización ha diseñado el evento como un mapa interactivo en constante evolución. A lo largo de los cinco días, los asistentes se encontrarán con misiones principales, retos secundarios y dinámicas sorpresa que marcarán el ritmo de la experiencia.

Entre ellas, no faltarán las clásicas pool parties, sesiones de DJs, actividades en la playa y momentos exclusivos que se irán desvelando en las próximas semanas. Todo ello con el objetivo de construir una experiencia inmersiva que va más allá de una simple fiesta.

La Noche en Blanco, el gran momento

Dentro del calendario de actividades, hay una fecha clave marcada en rojo: el jueves 28 de mayo. Ese día tendrá lugar la Noche en Blanco, uno de los momentos más esperados y emblemáticos de Desalia.

Esta celebración se ha convertido en uno de los grandes reclamos del evento y en el punto álgido de la experiencia. Una cita que, año tras año, reúne a los asistentes en una noche que combina música, espectáculo y una puesta en escena que cambia en cada edición.

En 2026, la organización promete llevar este momento a otro nivel, alineándolo con la temática gamer y reforzando la sensación de estar dentro de una partida que culmina en su fase final.

Cómo conseguir uno de los pases

A diferencia de otros festivales o eventos, las entradas para Desalia no se compran. Se consiguen. Y este año, más que nunca, hay que jugar para lograrlo.

La mecánica principal de acceso se encuentra en la web oficial del evento, donde los usuarios pueden participar en un juego inspirado en los clásicos arcade. En él, el icónico pato de Desalia se convierte en un personaje en formato pixel que debe esquivar obstáculos en un recorrido que se complica progresivamente.

Cuanto más lejos llegue el jugador, más opciones tendrá de hacerse con uno de los pases triples que permiten asistir junto a su grupo. Una dinámica que refuerza el concepto de esta edición y convierte el proceso de acceso en parte de la experiencia.

Pero no será la única vía. En las próximas semanas, la marca activará nuevas dinámicas a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde se irán desvelando pistas, retos y oportunidades adicionales para conseguir una plaza.

Además, también se anunciarán los artistas que formarán parte del cartel y los perfiles que participarán en el evento, lo que añade un componente de expectación que se mantendrá hasta el inicio de la experiencia.

Qué incluye la experiencia

Los asistentes seleccionados podrán disfrutar de cinco días completos en el On City Resort de Matalascañas, con todo lo necesario para vivir la experiencia al máximo.

El evento incluye alojamiento, acceso a todas las actividades organizadas por la marca y desplazamientos desde varias ciudades españolas como Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca o Sevilla.

ON City Resort All Inclusive Prime. On hotels

A esto se suman todas las fiestas, eventos y sorpresas que forman parte del universo Desalia, y que cada año convierten esta cita en uno de los encuentros más esperados del inicio del verano.

La clave, según la organización, está en ofrecer una experiencia completa, donde cada detalle esté pensado para que los asistentes vivan algo diferente y memorable.

Un evento que marca el inicio del verano

Con casi dos décadas de trayectoria, Desalia se ha consolidado como una de las brand experiences más reconocidas en España. Cada edición introduce novedades que buscan sorprender a los asistentes y reforzar su posicionamiento como evento de referencia.

En 2026, el salto al universo gamer supone un cambio significativo en la forma de entender la experiencia. Ya no se trata solo de asistir, sino de participar activamente en una narrativa que evoluciona a lo largo de los días.

Este enfoque responde a una tendencia cada vez más presente en el ocio: la búsqueda de experiencias inmersivas, personalizadas y con un componente interactivo que vaya más allá del formato tradicional.

Así, Desalia vuelve a reinventarse para seguir siendo ese punto de encuentro donde arranca el verano para cientos de jóvenes en España. Un evento que combina música, fiesta y narrativa en un formato que este año promete jugar en otra liga.