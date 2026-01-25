Culleredo (A Coruña) calienta motores del Entroido con el II Folianco de Ancoradoira

La Agrupación Folclórica Ancoradoira recibirá el Entroido con música y fiesta a través de la segunda edición de su Folianco, una cita que servirá como antesala de los carnavales y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Culleredo, la asociación Castro e Laxe y la Deputación da Coruña.

El evento se celebrará el sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Centro Cultural de Castro e Laxe, donde distintas agrupaciones de música tradicional compartirán escenario para calentar motores de cara a la llegada de don Carnal.

En esta segunda edición del Folianco está prevista la participación de As Mariñas de Cambre, Carcaxia, O Rueiro de Tabeaio, Ardevento, Xilbatuxeiras, Catalmibre, Semente Nova y A Marola de Mera, conformando una amplia muestra del folclore y la música popular gallega.

Tras las actuaciones, la fiesta continuará con una foliada abierta a todo el público, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a una noche de convivencia, tradición y celebración colectiva.