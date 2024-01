Cuándo deberías dejar de desear un "Feliz Año Nuevo": lo que dicen los expertos en protocolo

"Feliz Año Nuevo" o "Feliz 2024" son, probablemente, las palabras más oídas (y leídas) de la semana. Está en boca de todo el mundo: amigos, familiares, compañeros de trabajo, e incluso personas desconocidas que te cruzas en el ascensor o en la calle. Son palabras que llenan de alegría a quienquiera que las oiga. Todo el mundo ha felicitado el año alguna vez, incluso los más haters de estas fechas están medio obligados a congratular de vuelta. Una duda recurrente es cuándo se deben dejar de decir estas mágicas palabras.

Lo cierto es que no hay ningún protocolo establecido al respecto. Hay quienes solamente expresan los mejores deseos durante los dos primeros días del año, y también los que deciden extenderlo hasta el Día de Reyes (6 de enero) —festividad de la Epifanía o presentación de Jesús a los Reyes Magos— o hasta el fin de la primera quincena de enero.

Sea cual sea la decisión, desear un año magnífico y una salud de hierro se convierte casi algo rutinario durante estas fechas. Seguro que se te ha escapado un "Feliz Año" a una persona a la cual ya habías felicitado previamente. En los países donde no está extendida la tradición de los Reyes Magos dejan de desear feliz año nuevo a sus allegados cuando se terminan las vacaciones navideñas.

En una encuesta realizada CambridgeshireLive allá por 2017, más del 22% de los encuestados afirmaron que dejaban de desear el año nuevo después del 1 de enero. Y más de la mitad —el 63%— coincidió en que no hay nada malo en decir estas palabras hasta la primera semana del mes. Pero la cosa cambia en los países de tradición epifánica.

Lo que dicen los expertos

Muchos expertos señalan que lo lógico es que lo correcto es dejar de felicitar cuando llegan los Reyes Magos. O lo que es lo mismo, cuando todos los sectores retoman la actividad laboral y los niños vuelven al colegio.

De acuerdo con el portal Protocolo Org la norma es la siguiente: "Los días que van desde el día primero del año hasta el día de Reyes". "No hay una norma escrita en los manuales de protocolo sobre hasta cuándo tiene sentido saludar por Año Nuevo. Nos basamos en la costumbre. Lo más lógico es felicitar solo la primera semana del año, mientras se retoma la vida cotidiana".

Eso "no quiere decir que no sea correcto" hacerlo después, aseguran, pero es cierto que no se considera habitual. Hay otra fecha señalada por la costumbre española y reflejada por el refranero, el día de San Antón.

'Hasta San Antón, Pascuas son'

El refranero popular, vinculado a la tradición católica, sugiere una fecha. "Hasta San Antón, Pascuas son", es decir, hasta el día 17 de enero.

Es una fecha marcada del calendario santoral que rinde homenaje a san Antonio Abad —conocido como San Antón—, monje cristiano nacido en el siglo III que fundó el movimiento eremítico considerado protector de los animales. Se trata de una festividad muy arraigada en muchos pueblos de Granada, donde se celebra desde el siglo XVIII.

En definitiva, no existe una fecha específica del año para dejar de desear un próspero y feliz año. El sentido común es lo que la determina, según cada persona. Felicitar el año que empieza en mayo no es lo normal, como tampoco lo es hacerlo en octubre. En Protocolo Org afirman que lo mejor es "dejarnos llevar por nuestra intuición, nuestro buen hacer y nuestras propias costumbres". Porque, al fin y al cabo, concluyen, "a nadie, o casi nadie, le va a molestar que le feliciten el año, aunque sea un poco más tarde de lo habitual".

