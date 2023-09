Descubre los diez imprescindibles en material escolar en LA VUELTA AL COLE

La vuelta al colegio ya está aquí. De hecho, en varias comunidades como Cantabria, Madrid o Aragón, las clases de Infantil, Primaria y ESO empezaron el pasado 7 de septiembre. En otras comunidades, como Asturias, Baleares o Canarias, empezarán el próximo lunes 11 de septiembre.

Como cada año, el material escolar será la compra obligatoria en el noveno mes del año. Para los más pequeños de la casa, estrenar material escolar es una de las cosas que más les ilusiona en el comienzo del curso. Y es que revisar con ellos la lista de los materiales que van a necesitar y hacerles partícipes de preparar todo lo que les falta para el curso 2023-2024, les hará ganar en responsabilidad.

Por eso, queremos preparar una serie de productos escolares que podrás encontrar en la página web de El Corte Inglés y en sus tiendas físicas. Además, una ventaja adicional de este año es que desde el 12 de agosto al 26 de septiembre todos los productos de la Vuelta al Cole 2023 vienen con un 10% de descuento.

1. Mochila

Es el complemento fundamental a lo largo del curso académico. Serán las encargadas de guardar los libros y el resto del material escolar, por lo que, además de que le guste, es importante elegir una que le sea cómoda.

Según la web médica especializada en familia Very Well, los aspectos a tener en cuenta son: elegir el tamaño adecuado, correas anchas y acolchadas, bolsillos y compartimentos, no dejar que carguen demasiado (máximo el 15% de su peso).

Para aquellos que quieren seguir su propio estilo y son fanáticos de la saga Harry Potter, esta mochila de Karactermania es perfecta. Está disponible por 29,95€.

Mochila HS FAN Harry Potter Charms Karactermania Multicolor ECI

2. Estuche

El estuche es el accesorio que más luce en clase, ya que es el que más tiempo se mantiene en la mesa. Además de su estética, conviene tener en cuenta el uso que se le va a dar. En función de eso, podemos elegir los clásicos plumieres o los estuches con varios compartimentos para llevar cada cosa en su sitio.

Los estuches de Oxford Kangoo Live & Go, por ejemplo, están disponibles en cinco colores pastel diferentes y tienen un precio individual de 10,99€.

Estuche Cuadrado Pequeño Esponjoso 22x4x4 cm Kangoo Live&Go Oxford Colores Pastel ECI

3. Cuadernos

Un material clave para el aprendizaje de los niños. Para la vuelta al cole, a la hora de elegir los cuadernos, hay que determinar el tamaño del papel (A4, A5…) o el tipo de rayado (cuadriculado, milimetrado…).

Este pack de tres cuadernos de espiral de Frost, por ejemplo, tienen un precio de 4€ y tienen un 10% de regalo con la Vuelta al Cole.

Pack 3 Cuadernos Espiral Folio Tapa Blanda 80H Frost Surtidos ECI

4. Carpetas

No a todos los niños y adolescentes les gustan los cuadernos y es que, a veces, les resulta mucho más cómodo disponer de todas las materias en un único espacio: la carpeta. Al igual que los cuadernos existen numerosos diseños (imagen de portada, número de anillas…) y, en los recambios, también habrá que determinar el tipo de rayado.

Esta carpeta de la marca Oxford, por ejemplo, está disponible en cinco colores diferentes y a un precio de 6,50€. Además, tiene un 10% de regalo con la Vuelta al Cole.

Carpeta de Anillas A4+ Touch Tapa Extradura Lomo 40 mm Anillas 4 D x 25 mm Oxford 5 Colores ECI

5. Agenda

Para que los peques puedan organizarse y no se olviden de ninguna tarea, es esencial que dispongan de una agenda. Existen diversas agendas con decenas de diseños. No obstante, lo importante es que el pequeño de la casa se sienta cómodo con el diseño interior y pueda utilizarlo de la manera más intuitiva posible.

Las agendas de la marca Moleskine, por ejemplo, son un clásico infalible. Esta agenda escolar de julio de 2023 a junio de 2024 tiene un diseño simple, pero muy elegante. Está disponible a 34€ y está dentro de la promoción del 10% de regalo con la Vuelta al Cole.

Agenda espiral extralarge académica de julio 2023 a junio 2024 semana y mes vista tapa dura Moleskine almendra inglés ECI

6. Calculadora

A pesar del paso de los años, la calculadora sigue siendo un imprescindible en las aulas de toda España. Los diseños, eso sí, han evolucionado mucho. Hoy en día, existen desde las calculadoras escolares más básicas o de bolsillo, a las científicas, gráficas o financieras. La elección depende, claro está, del curso en el que esté el niño o el adolescente de la casa.

La marca japonesa Casio es quizás la más clásica en el mundo de las calculadoras. Esta calculadora científica blanca (súper completa) tiene un 19% de descuento y está a 31,95€.

Calculadora Científica fx-991SPX II Casio ECI

7. Material de escritura

El complemento al papel. ¿Qué sería del papel si no existiera la tinta? Sólo una pieza blanca sin ningún sentido. Aquí encontramos numerosos materiales como los bolígrafos, los lápices, los rotuladores, las ceras, las gomas, los sacapuntas o los tippex. Este pack de los clásicos bolígrafos de Bic, por ejemplo, tienen un 23% de descuento y están a 3,95€.

Pack de 10 Bolígrafos Cristal Original Punta Media BIC ECI

8. Marcadores

Los marcadores o subrayadores se han convertido en un esencial del estudio. Sirven para marcar lo más importante a la hora de estudiar y es una forma para señalar aquello que consideramos más importante para memorizar. Existen diversas formas y colores. Cada niño o adolescente se sentirá más cómodo con uno u otro, por lo que la elección siempre estará en sus manos.

Este pack de Stabilo con 4 marcadores fluorescentes de tonos pastel, por ejemplo, tienen un descuento y están a un precio de 3,95€.

Estuche de 4 Marcadores Fluorescentes BOSS ORIGINAL Pastel STABILO Multicolor ECI

9. Otros materiales de escritorio

Además de todo lo anterior, hay otros materiales adicionales que pueden facilitarle la vida a los niños o adolescentes en su curso escolar. Por ejemplo, los pósits, el pegamento, la cola o el celo son algunas de las cosas que pueden llegar a necesitar a lo largo del año.

Este pack de barras de pegamento de Pritt, por ejemplo, tiene un descuento del 25% y está a 5,25€.

Pack Barras de Pegamento Infantil sin Disolventes, 2 +1 x 22 gr Pritt

10. Material para la guardería

Al igual que los niños más mayores, no nos olvidemos de que también comienza el curso preescolar. Y para muchos de ellos supone su primera experiencia en un aula. Por tanto, es importante que puedan prepararse lo mejor posible para afrontar la guardería. Existen muchas opciones de material escolar divertidas para ellos.

Por ejemplo, esta caja de 12 lápices de Alpino Baby son perfectos para su introducción al mundo del dibujo. Su precio es de 13,99€.

Caja 12 lápices colores Baby Alpino ECI

