El ‘bento’ o cómo crear un táper variado y rico sin mucho esfuerzo como lo haría un japonés

En algún momento del siglo XII o XII, alguien inventó el bento en Japón, una pequeña caja con compartimentos que permite llevar fácilmente una comida equilibrada de varios platos sin que se eche a perder. Algunos datan su existencia en el siglo V, cuando los japoneses usaban cajas de bambú para llevar al campo o para la caza.

El secreto de su éxito tras casi un milenio de existencia está precisamente en su nombre, bento, que deriva de una palabra japonesa que significa comodidad. Hoy en día, este tipo de envases continúan siendo utilizados en Japón y se ha extendido a otros países asiáticos como China, Corea o Singapur.

En la tierra del sol naciente, estas fiambreras desempeñan un papel fundamental para muchas comidas: desde las diarias sin demasiadas florituras hasta el “extravagante bento osechi que se prepara durante las celebraciones de año nuevo”, explica en su libro Bowls & Bento (Lunwerg, 2023) el chef estadounidense afincado en Londres Tim Anderson.

Se pueden encontrar, además, en cualquier supermercado, tiendas de conveniencia (konbini) e incluso existen tiendas especializadas en cocinar bentos.

Qué contiene un 'bento'

La idea del bento es muy simple y se basa en la cocina tradicional japonesa, en el que se sirven individualmente muchos platos pequeños. Este sistema de pequeñas, pero muchas porciones se puede ver dentro de una caja de bento japonesa.

“Cada tipo de alimento está organizado cuidadosamente en la caja, cuidadosamente planificado para que los alimentos no se mezclen, a menudo usando pequeños separadores o tazas”, explican desde Go! Go! Nihon, una agencia que ayuda a los extranjeros a establecerse en Japón.

Aunque hay tantos bentos como personas, por lo general, cada fiambrera se crea de tal manera que pueda ser consumida tanto en caliente como en frío sin tener que prescindir del sabor. El equilibrio es, en muchos casos, la clave para crear el bento perfecto. Eso implica, indica Anderson, incorporar diversas texturas, ingredientes, nutrientes y técnicas culinarias.

“Una fiambrera con solo arroz y carne picada con soja será sabrosa, pero poco gratificante. Con unas verduras al vapor y unos encurtidos, será una comida mucho más completa”, explica el chef.

Dicho esto, existe una serie de ingredientes tradicionales que suelen encontrarse en casi todas las fiambreras japonesas: el arroz cocido, la tortilla japonesa (tamagoyaki), el edamame y la ensalada. Otros ingredientes clásicos son la carne, el pescado, mariscos, tofu, huevos, judías verdes, champiñones, brócoli, cilantro y zanahoria.

Cuáles son los principios básicos

Según Anderson, la preparación de un bento dependerá en gran medida de qué se quiera comer y de qué tipo de fiambrera dispongamos. No obstante, para un bento de una sola altura con una comida que gire en torno al arroz, establece ocho principios básicos:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tim Anderson (@cheftimanderson)

Decide si lo vas a comer frío o caliente. De esta manera, podrás determinar qué fiambrera utilizar. Por ejemplo, si utilizamos uno de acero, no podremos meterlo al microondas. Por lo que si queremos hacer un bento caliente, tendremos que optar por otros materiales. Asimismo, si nos decidimos por el bento caliente, sería recomendable evitar las hojas de lechuga, ya que perderían su textura al calentarlas. Asegúrate de que el bento está limpio. Tal y como afirma Anderson, hay que tener especial cuidado con los recipientes de madera y bambú, asegurándonos de que siempre se secan correctamente. En este sentido, recomienda dejar siempre la tapa abierta para que pueda pasar el aire. Prepara el arroz. Lo normal, indica el chef estadounidense, es rellenar la mitad del bento con arroz y dejar así espacio a uno o dos platos grandes, o tres o cuatro más pequeños. Prepara los acompañamientos. En este paso, la estética es la principal cuestión a tener en cuenta, siempre y cuando los sabores no se mezclen. Igualmente, otra cuestión importante para Anderson es que la comida esté apretujada para que los ingredientes no se muevan durante el trayecto. Adórnalo. El color tiene una gran importancia en los bentos. Según Sara Kiyo Popowa, tal y como recoge en su libro Recetas equilibradas para fiambreras (Blume, 2019), incluso un bento simple debe recoger los cinco colores de la comida tradicional japonesa: blanco, negro, verde, rojo y amarillo. Un ejemplo que señala Anderson de menú con los cinco colores es: arroz (blanco), alga nori (negro), tortilla (amarillo), sunomono de pepino (verde) y rábano (rojo). Sopesa la sopa. La sopa suele ser un elemento clave de las comidas japonesas y, por ello, el chef estadounidense anima a añadir la sopa en el bento. Se podría llevar en un termo cuando aún está caliente o llevar los ingredientes para poder preparar una buena sopa de miso allá donde estemos. ¡A la calle! Antes de cerrar la fiambrera, Anderson explica que es importante dejar que todo se enfríe. Después de poner la tapa, asegurarla con la goma, los clips o lo que sea que lleve tu fiambrera. Disfruta.

Sigue los temas que te interesan