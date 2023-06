La 'deco-influencer' Marga Díaz tiene el truco viral para esconder la lavadora

Es innegable que todos deseamos que nuestras casas tengan el mejor aspecto posible, ya sea para impresionar a nuestras visitas o para sentirnos satisfechos y cómodos con nuestro propio hogar.

Sin embargo, hay gustos diferentes en lo que respecta a la estética de cada casa. Nórdica, minimalista, maximalista o étnica son algunas de las opciones en el mar de posibilidades que constituye el diseño de interiores y a las que nos podemos acoger.

No obstante, también existen puntos en común en cuanto a decoración se refiere. Dar una mano de pintura a paredes y techos de vez en cuando o asegurarse de que cuadros y estantes estén rectos son básicos de los que nadie debería rehuir.

Ya son muchos los creadores de contenido que se dedican a compartir trucos para que tu hogar esté más limpio y ordenado, acompañándolos con hashtags como #cleantok o #rearrangemyroom.

De hecho, vídeos con este tipo de contenido normalmente son calificados como "satisfactorios" por los usuarios de las redes sociales, a los que les encanta ver el antes y el después de una habitación desordenada.

Además de los de limpieza, otros clips que recogen miles de likes son aquellos que enseñan la remodelación de una parte de su hogar y que siguen la misma línea de before and after. Los consumidores de contenido quedan anonadados con las reformas de cocina, habitaciones o baños que recorren las redes sociales.

Este ha sido el caso de Marga Díaz (@decorbymaggie) que ha sorprendido a Internet con sus trucos para aprovechar el espacio y crear un ambiente más acogedor en el hogar. La decoradora de interiores acumula más de 700 mil seguidores en Instagram, lo que no es de extrañar dada la amenidad de sus vídeos.

En esta ocasión, la instagrammer nos ha fascinado con los pequeños cambios que ha hecho a su baño-lavadero, al que ha incorporado el papel pintado con tonalidades verdes, el grifo calcado con spray dorado, el espejo ovalado y el suelo nuevo.

Si bien todas estas variaciones han hecho que su baño brille con luz propia, esto no ha sido lo que ha acaparado la atención en los comentarios. Muchos de los usuarios se han asombrado con la puerta que iba de lado a lado del espacio reservado para la lavadora y el lavabo.

Y es que este mueble constituye la solución perfecta para poder tapar la parte menos bonita de la habitación de manera disimulada y simple. "La puerta no es solo funcional, sino también preciosa" o "Me gusta la puerta corrediza. ¡Necesito una!" son algunas de las respuestas que alaban la idea de Díaz.

Resulta que esta parte del mobiliario, al igual que las cajas, pertenecen a la tienda de la influencer @babykidsdeco, que hace envíos a la Península y a Portugal. Si necesitas una puerta como la de Marga Díaz, ya sabes donde encontrarla.

