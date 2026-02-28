Pokémon cumple tres décadas conectando a la gente: anuncia su décima generación, sin rastro de la crisis de los 30

Diez generaciones. 1025 criaturas diferentes. Más de 120 juegos entre entregas principales y spin-offs. Cientos de millones de copias vendidas y una comunidad que se cuenta por decenas de millones de jugadores en todo el mundo. Son solo cifras, impresionantes a simple vista, pero incapaces de reflejar el verdadero impacto de una saga que ha marcado la vida de varias generaciones.

Este viernes, Pokémon cumplió 30 años. Tres décadas coleccionando monstruos de bolsillo y entrenándolos para hacerlos subir de nivel y pasar a ser los mejores entrenadores de la región. Esas dos mecánicas —coleccionar y “levelear”— tan simples como adictivas, bastan por sí solas para explicar por qué el fenómeno sigue tan vivo.

La esencia de Pokémon, no obstante, va más allá. Porque la principal virtud de la saga es su capacidad para conectar a las personas. Lógico, en unos juegos que tratan de la amistad, aunque esta se centre en la forjada entre entrenadores y Pokémon. Pero no es algo sencillo de lograr.

Los vínculos

Ese enlace entre los jugadores se forma mediante intercambios y combates. Por un lado, el canje con otros jugadores es, sobre la base, la única vía para completar la colección de Pokémon. Por otro, combatir entre distintos entrenadores otorga a estos títulos un nivel de competitividad digna de grandes campeonatos, tanto en los juegos principales como en el terreno competitivo organizado.

Todo esto lo saben muy bien los creadores de los diferentes videojuegos, que este viernes anunciaron durante un Pokémon Presents, que EL ESPAÑOL siguió en un evento especial en París, los próximos pasos de una de las marcas más importantes del mundo.

El plato fuerte fue el anuncio de la décima generación, que ya tiene nombre: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, prevista para 2027 en exclusiva para la sucesora de Switch.

La nueva aventura llevará al jugador a un archipiélago de islas azotadas por el viento y rodeadas por un océano cristalino, y volverá a apostar por un mundo abierto en el que la exploración y la libertad de movimiento serán clave.

Sus tres Pokémon iniciales ya han conquistado a la comunidad: Browt (planta), Pombon (fuego) y Gecqua (agua), un pollito, un perrito y una rana que aspiran a convertirse en los nuevos iconos de toda una generación de entrenadores.

Parece que el nuevo juego se centrará en esa dualidad entre viento y mar, e incluirá nuevas mecánicas ligadas al entorno como el buceo. La idea, tres décadas después, sigue siendo la misma: que para hacerse con todos haya que seguir contando con los demás.

El retorno de un clásico

A ello hay que sumar que, también este viernes, se relanzaron para Nintendo Switch Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja, las revisiones de GBA de la primera generación.

Es un regreso con carga simbólica: los remakes que devolvieron Kanto a toda una generación de jugadores reaparecen ahora en la consola híbrida, con integración en los servicios actuales de la saga (Pokémon Home) y la posibilidad de transferir criaturas a títulos modernos. Unpuente directo entre los inicios pixelados en blanco y negro y el presente en alta definición.

En Leyendas Pokémon Z-A, el protagonismo se lo llevó Garchomp con la presentación de una nueva megaevolución exclusiva: Mega‑Garchomp Z.

Esta forma alternativa, mostrada por primera vez en el evento, se obtiene a través de un regalo misterioso vinculado a la expansión Megadimensión.

Para todo el mundo

Más allá de la saga principal, en el Pokémon Presents se anunciaron varias novedades que refuerzan el ecosistema de la franquicia. Pokémon Champions saldrá el próximo abril. Este juego, centrado por completo en los combates, pone el foco en el juego competitivo: equipos optimizados, ligas, temporadas y un sistema de reglas pensado para que tanto veteranos como recién llegados puedan medirse en igualdad de condiciones.

Junto a él, la compañía detalló el lanzamiento de actualizaciones para las propuestas en móviles como Pokémon Masters EX, Pokémon Sleep o Pokémon Unite, que seguirán recibiendo eventos y contenido especial con motivo del 30 aniversario.

En esta línea, no podía faltar Pokémon GO, que seguirá muy presente en las celebraciones del 30 aniversario. El juego para móviles recuperará en los próximos meses a muchos de los Pokémon que han ido apareciendo en eventos especiales pasados, dando una segunda oportunidad a quienes se los perdieron en su momento y reforzando su papel como punto de encuentro diario para entrenadores de todo el mundo.

Por otro lado, Pokémon XD: Tempestad Oscura regresa este mes de marzo desde la era de GameCube para ofrecer una de las campañas más peculiares y oscuras de la franquicia a un nuevo público a aquellos con una suscripción a Nintendo Switch Online + Paquete de expansión.

La vida Pokémon

Y está claro The Pokémon Company quiere seguir explorando formatos y públicos distintos. El nuevo Pokopía llega la semana que viene para ocupar el espacio del juego amable y cotidiano, una especie de 'vida Pokémon' pensada para quienes disfrutan más cuidando, personalizando y compartiendo que compitiendo.

También hubo espacio para pequeños gestos pensados para los fans veteranos, como un minirreproductor de música con temas clásicos de la saga.

Son anuncios muy distintos entre sí, pero todos apuntan en la misma dirección: ofrecer nuevos espacios donde encontrarse, combatir e intercambiar.

Al final, Pokémon llega a la treintena sin caer en la crisis de los 30 precisamente porque sigue siendo lo que fue desde el primer cartucho de la gris Game Boy: una excusa para salir al mundo, conocer gente y vivir aventuras. La próxima vez será, claramente con Pombon como primer acompañante.