Estos son los candidatos a ganar The Game Awards: horario, cómo ver la gala y cuánto dura

La gala de The Game Awards 2023 está programada para la madrugada del viernes 8 de diciembre. La transmisión comenzará a las 01:30 (horario peninsular español). Así que, para los apasionados de los videojuegos, será el momento perfecto para quedarse despierto y disfrutar de la ceremonia que celebra lo mejor de la industria.

Candidatos al mejor juego:

Estos son los candidatos a alzarse con el premio en un año que queda para la historia del sector.

- Alan Wake II



- Baldur's Gate III



- Marvel's Spider-Man 2



- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



- Super Mario Bros. Wonder



- Resident Evil 4 Remake