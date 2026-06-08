España alberga uno de los legados medievales más ricos de Europa, lo que no resulta extraño al ser la península ibérica un lugar de paso y asentamiento de diferentes culturas (cristiana, islámica y judía), la cual derivó en una huella monumental única y una rica historia que aún perdura.

Una muestra de esa herencia histórica la encontramos en el pueblo medieval que es perfecto para una escapada, en el que apenas residen 40 habitantes, que cuenta con un Conjunto Histórico-Artístico y una catedral del siglo XI.

Nos referimos a Roda de Isábena, una bonita localidad de la provincia de Huesca que está rodeada de montañas y que alberga una catedral declarada Monumento Histórico-Artístico en 1904. Este reconocimiento premia su excelente conservación.

Este pueblo medieval, incluido en la lista de los "Pueblos más bonitos de España", es pequeño y se puede recorrer perfectamente a pie, y es parte de su encanto pasear por sus callejuelas empedradas y rincones que evocan al pasado. Todo ello siendo parte de un espectacular paisaje.

Situado entre la Sierra de Serraduy y el Morrón de Güell, se encuentra Roda de Isábena, cuyo pasado medieval sigue muy presente en su entramado urbano, donde sus calles, murallas y construcciones históricas nos hacen viajar en el tiempo.

La historia de este pueblo se remonta a un antiguo asentamiento defensivo de la época romana, aunque vivió su mayor esplendor en el siglo X. Fue cuando el conde Ramón II de Ribagorza impulsó la independencia religiosa del territorio.

Así se estableció una sede episcopal que estuvo activa entre 956 y 1149, y para protegerlo se levantaron un castillo, varias torres defensivas y murallas. Su prosperidad llegó a su fin después de que la villa fue asediada y arrasada por Abd el Malik, hijo de Almanzor, en 1006.

A pesar de que fue reconstruida, al trasladarse la sede episcopal a Lérida en 1149, supuso el comienzo del declive de Roda de Isábena, que aun así tiene hoy en día mucho que ofrecer, siendo un destino perfecto para una escapada.

La gran joya de este pueblo medieval

Roda de Isábena tiene muchos lugares de gran interés, siendo su gran joya la ex catedral de San Vicente. La localidad presume de haber sido el pueblo más pequeño de España con una catedral, y aunque hoy en día ya no posee este título, el edificio es un imprescindible.

Considerada la más antigua de Aragón, es una clara muestra del románico lombardo. Como ya mencionamos, fue declarada Monumento Histórico-Artístico en el año 1904. Primero hubo una primitiva catedral en el año 959, pero que fue destruida por orden de Abd-al Malik

Roda de Isábena forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2019. E.E.

Sin embargo, en el siglo XI, concretamente en el año 1018, bajo el reinado de Sancho III el Mayor, se volvió a levantar este impresionante templo. La fachada de la Plaza Mayor cuenta con una torre que sustituye a la medieval y un pórtico añadido en el siglo XVIII, al que se accede a través de una escalinata.

En su interior se encuentran las tres criptas, siendo la del centro la que corresponde a San Ramón y que es la más impresionante. En ella se encuentra el sepulcro del obispo San Ramón, con su espectacular sarcófago romano. En él están esculpidos temas de la vida de la Virgen, y en los laterales, la Huida a Egipto y San Ramón.

Visitar la ex catedral de San Vicente es toda una experiencia por la gran cantidad de detalles que alberga en su interior, por lo que lo más recomendable es hacer la visita guiada que ofrece el museo diocesano.

Otra de las grandes maravillas a visitar es el claustro de la iglesia, considerado el más importante de Europa en cuanto al número de inscripciones funerarias entre los siglos XII al XV. En total hay 191 inscripciones que lo hacen ser realmente espectacular.

Los capiteles se encuentran decorados con motivos geométricos y vegetales, salvo dos de ellos que tienen formas de animales. En el centro está un aljibe y en una de sus pandas está situada la sala capitular.

Otros lugares de interés

A pesar de que la ex catedral acapara todos los focos, en Roda de Isábena podemos encontrar otros lugares de gran interés, como sus murallas y torres defensivas. Aún quedan algunos lienzos de la muralla original que se destruyó en 907, en la zona que actualmente ocupan los jardines del antiguo palacio episcopal.

No puedes perder la oportunidad de disfrutar de sus calles y casas, siendo el Portal de Santa Ana el lugar por el que acceder mientras se disfruta de unos miradores con unas vistas al valle del Isábena realmente espectaculares.

Todas las casas y suelos que se pueden disfrutar en esta localidad están restaurados, pero aún mantienen su encanto medieval. Pasear por sus calles empedradas implica poder contemplar arcos románicos, pasadizos, balcones enrejados y construcciones típicas de la baja Ribagorza.

Tras la Iglesia de San Vicente se encuentra el Palacio del Prior, que fue construido en 1525, donde se encontraba la antigua abadía. Es un palacio con dos torres y un cuerpo entre ellas que tiene grandes dimensiones. Más allá de su bonita arquitectura, posee un pequeño jardín y el mirador de Airela para disfrutar del paisaje.

Tras la catedral también se pueden ver los molinos y la prensa de aceite, así como la base de la Torre Gorda que protegía la localidad, pero que fue desmantelada para la construcción de la torre de la catedral.