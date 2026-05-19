La Costa del Sol se prepara para vivir un verano sin precedentes con la undécima edición de Marenostrum Fuengirola, el ciclo de conciertos que ha convertido a la ciudad malagueña en uno de los grandes epicentros de la música en vivo en Europa.

Este festival ha conseguido convertirse, después de 10 años, en un buen motivo más, de peso, para que la gente elija escaparse a Fuengirola más allá de sus increíbles playas, sus lujosos hoteles y los restaurantes más sabrosos de la zona.

Durante 40 días, más de un centenar de artistas nacionales e internacionales actuarán en el recinto ubicado a los pies del Castillo Sohail, un enclave único donde confluyen patrimonio histórico, paisaje mediterráneo y cultura contemporánea. Y que merece la pena asistir sólo por disfrutar de las vistas y el escenario.

El atardecer sobre uno de los escenarios de Marenostrum Fuengirola. E. E.

El cartel de 2026 destaca por su ambición y diversidad, reuniendo a figuras de primer nivel como Alejandro Sanz, Aitana, Sting, Pablo Alborán, Lola Índigo, Fito & Fitipaldis o Nicky Jam, entre muchos otros. Esta combinación de géneros y generaciones consolida a Marenostrum como una de las propuestas musicales más completas del panorama actual.

Entre los momentos más esperados de esta edición sobresalen algunos hitos que han marcado el calendario musical del año. Como cuando acogió el pasado mes de abril el arranque de la nueva gira de El Último de la Fila, que regresa a los escenarios tras tres décadas; o el próximo mes de junio cuando presente el esperado retorno de Amaia junto a La Oreja de Van Gogh.

En junio también se producirá uno de los momentos estelares como el concierto en la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, uno de los grandes reclamos internacionales.

Más allá de los conciertos, la programación se amplía con eventos temáticos que diversifican la oferta cultural y atraen a públicos variados. Regresan citas como Fulanita Fest, del 29 al 31 de mayo, con artistas como Fangoria o Chanel; el festival metalero Sun and Thunder, del 17 al 19 de julio, que contará con la única actuación en España de Avantasia; Satisfaxion, el 8 de agosto, centrado en la música electrónica; y Cochera Comedy, los domingos de junio, que mezcla humor y música con reconocidos cómicos nacionales.

Desde su creación en 2016, Marenostrum Fuengirola ha evolucionado hasta convertirse en un motor cultural y turístico clave para la Costa del Sol. Más de 500 artistas han pasado por sus escenarios, incluyendo nombres internacionales como Bob Dylan o Jennifer López, y el recinto ha acogido más de 280 eventos con una asistencia acumulada superior al millón de personas.

Cartel de Marenostrum.

El impacto del festival va más allá de lo cultural. Según datos de 2025, generó un impacto económico de 66 millones de euros, impulsando sectores como la hostelería, el empleo local y el turismo.

Para esta edición de 2026 se prevé superar los 240.000 asistentes, con más de 170.000 entradas ya vendidas. Estas cifras refuerzan el posicionamiento de Marenostrum Fuengirola como uno de los grandes escenarios musicales al aire libre del sur de Europa y como una herramienta estratégica para la proyección internacional de la Costa del Sol.