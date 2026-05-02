Hay ciudades que se visitan y otras que se recorren como si el tiempo no hubiera pasado. Lugares donde basta con caminar para entender cómo era la vida hace miles de años, sin necesidad de grandes explicaciones ni reconstrucciones imaginadas.

A apenas unos kilómetros de Roma existe uno de esos destinos. Un enclave donde el urbanismo romano alcanza una dimensión sorprendente y donde las calles siguen marcando el ritmo de una ciudad que un día fue clave para el Imperio.

Aquí no solo se conservan templos, termas o teatros. También se mantiene algo mucho más cotidiano: la forma en la que vivían las personas. Y es precisamente eso lo que convierte este lugar en una experiencia diferente.

La ciudad romana que creció hacia arriba

Mientras muchas ciudades antiguas se expandían horizontalmente, esta decidió hacerlo en vertical. En pleno siglo IV a. C., cuando el concepto de rascacielos ni siquiera existía, los romanos ya habían desarrollado una forma de vida urbana basada en la altura.

El resultado fueron las llamadas insulae, bloques de viviendas de varios pisos que podían alcanzar hasta 20 metros. En ellos vivían miles de personas, organizadas en un modelo que hoy resulta sorprendentemente familiar.

Ostia Antica, ciudad romana de Italia.

Las plantas bajas se destinaban a comercios y talleres, mientras que los pisos superiores acogían a las familias. Era un sistema eficiente en una ciudad donde el espacio empezaba a escasear y donde la actividad económica no se detenía.

Este modelo convierte a este enclave en una especie de “Manhattan de la Antigüedad”. Un lugar donde el skyline no lo marcaban rascacielos de cristal, sino edificios de ladrillo que ya apuntaban hacia el cielo hace más de dos mil años.

Ese lugar es Ostia Antica, una antigua ciudad portuaria situada a unos 30 kilómetros de Roma. Fundada en el siglo IV a. C., fue durante siglos la principal puerta de entrada de mercancías al Imperio.

A través de su puerto llegaban alimentos, materiales y productos de todo tipo que abastecían a la capital. Esto la convirtió en una ciudad dinámica, cosmopolita y con una intensa vida social.

A diferencia de otros yacimientos más monumentales, aquí lo que predomina es la vida cotidiana. Calles perfectamente trazadas, edificios residenciales, tiendas y espacios públicos que permiten imaginar cómo era el día a día en una ciudad romana.

Calles, comercios y vida cotidiana intacta

Pasear por Ostia Antica es recorrer una ciudad que parece detenida en el tiempo. Sus avenidas empedradas conservan el trazado original y sus edificios mantienen estructuras que permiten entender cómo se organizaba la vida urbana.

Uno de los elementos más llamativos son los thermopolia, una especie de bares o locales de comida rápida donde los habitantes podían comprar alimentos calientes. Algo muy habitual, ya que muchos hogares no disponían de cocina por el riesgo de incendio.

El interior de una casa de Ostia Antica (Italia).

Estos espacios contaban con barras de mármol abiertas a la calle, donde se servía vino, guisos y otros productos preparados. Un concepto que recuerda, en cierto modo, a la restauración actual.

La ciudad también conserva un impresionante teatro que aún hoy se utiliza para representaciones, así como termas decoradas con mosaicos en excelente estado. Cada rincón ofrece una imagen bastante fiel de cómo era la vida hace siglos.

A diferencia de Pompeya, que quedó congelada tras una catástrofe, Ostia evolucionó durante más tiempo y refleja mejor la complejidad de una ciudad romana en pleno funcionamiento.

Además, su menor masificación permite recorrerla con más calma. Sin grandes aglomeraciones, es posible detenerse, observar y conectar con el entorno de una forma mucho más íntima.

Ostia Antica, ciudad romana de Italia.

La proximidad a Roma la convierte en una excursión perfecta para completar un viaje a la capital italiana. En menos de una hora, el visitante pasa del bullicio urbano a una ciudad antigua donde todo invita a caminar sin prisa.

Ostia Antica no es solo un yacimiento arqueológico. Es una forma de entender cómo vivían las personas comunes en el Imperio Romano. Un lugar donde los edificios no solo impresionan por su antigüedad, sino por lo actuales que resultan sus soluciones.

Una ciudad que demuestra que la idea de vivir en altura, de mezclar comercio y vivienda y de crear espacios urbanos dinámicos no es algo moderno. Es, en realidad, una herencia que comenzó hace más de dos mil años.

Por eso, recorrer sus calles es mucho más que una visita cultural. Es un viaje a los orígenes de la vida urbana tal y como la conocemos hoy.