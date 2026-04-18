Más allá de sus famosos viñedos o de las populares Casas Colgantes de la capital, la provincia de Cuenca, a menos de dos horas de Madrid, guarda algunos secretos únicos, que parecen no serlo tanto fuera de nuestras fronteras, como en Estados Unidos o en Asia.

Es el caso de El Provencio, un pueblo de 2.300 habitantes, que se ha convertido en un referente para empresas como Marvel o PlayStation y que es perfecto para una escapada de fin de semana y para recorrerlo a pie.

La culpa de todo la tiene José Manuel Triguero, dibujante profesional que ha estado detrás de grandes campañas y que es uno de los mejores ejemplos de cómo el talento puede quedarse en el pueblo y alcanzar el éxito internacional.

Arte Urbano en las calle de El Provencio. E. E.

Lo primero por lo que llama la atención El Provencio es por su Feria Internacional del Cómic que se celebra desde hace años en el mes de noviembre y que consigue reunir a lo mejor del sector.

Durante estas ediciones se ha aprovechado para embellecer con el talento que llegaba al pueblo sus paredes y ahora se puede disfrutar de una magnífica Ruta de Arte Urbano con cerca de 50 murales pintados por artistas que lucen sus obras en ciudades como Londres o Tokio.

Pero la feria no es algo estático ni siquiera que se quede en las paredes. Triguero ha logrado poner en marcha uno de los proyectos más impactantes en el sector: Adina Héroes, que vincula cómic, diseño e inclusión.

Museo del Cómic de El Provencio, en Cuenca. E. E.

Para darle forma, este dibujante se ha unido a Salva Espín, padrino de la feria y reconocido dibujante del sello Marvel, que es uno de los profesionales españoles de mayor proyección a nivel mundial, para levantar el primer estudio del mundo donde trabajan personas con discapacidad intelectual que forman parte de un equipo de arte para el desarrollo de videojuegos y que compiten en primera línea con los más grandes del sector.

Este estudio, ubicado en Las Pedroñeras, en el mismo Provencio, está trabajando ahora en el diseño de personajes para un videojuego que PlayStation prevé lanzar las próximas navidades.

El tercer proyecto de Triguero y el más espectacular para visitar por los turistas es, sin duda, el Museo del Cómic, que está ubicado en un edificio histórico del siglo XVIII que era el lugar donde se reunía la Comunidad de Regantes.

Uno de los tesoros del Museo del Cómic de El Provencio. E. E.

Triguero ha apostado por transformar este espacio en una editorial de los años 50 para hacer un recorrido histórico del mundo del cómic con clásicos como el Guerrero del Antifaz, el Capitán Trueno, Pantera Negra, TBO o Conan.

El museo se puede visitar a través de la Oficina de Turismo que es la que se encarga de enseñarlo y contar su historia y sus increíbles joyas.

Entre los tesoros que podrán encontrar los amantes del noveno están publicaciones de finales del siglo XIX, la portada del primer tebeo que salió en 1917 o ejemplares de la Guerra de Cuba entre publicaciones de clásicos como La Codorniz o El Capitán Trueno.

Y no nos olvidamos del vino, tan propio de esta tierra, puesto que en este increíble museo también se podrá aprender que 'viñeta' viene en realidad de 'vino' y que en La Mancha, todo está más interrelacionado de lo que pensamos.