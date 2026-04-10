Toronto, la puerta de entrada al país donde los rascacielos se rinden ante los lagos

Canadá ya no suena lejano: empieza en Toronto y, desde este verano, estará a un vuelo directo de Madrid. Con su mezcla de energía urbana, diversidad cultural y acceso a una naturaleza inmensa, la mayor ciudad canadiense se convierte en la nueva puerta de entrada a un país que invita a viajar más allá de lo previsto. La nueva ruta de Iberia no solo conecta España con un nuevo destino en Norteamérica, sino que propone una forma distinta de empezar el viaje: desde una gran metrópolis cosmopolita hacia algunos de los paisajes más espectaculares del planeta.

A partir del 13 de junio, Iberia volará directamente entre Madrid y Toronto con cinco frecuencias semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos). Durante la temporada de verano, la aerolínea pondrá a la venta 37.000 plazas entre ambas ciudades, enlazando su hub de Madrid con Toronto Pearson, el mayor aeropuerto de Canadá. Se trata, además, de la primera operación de Iberia en el país, un paso que refuerza su apuesta por crecer en Norteamérica dentro de su Plan de Vuelo 2030. Y para el viajero español, supone abrir una puerta a “otra Norteamérica”: una que combina la escala humana, la diversidad cultural y la proximidad a la naturaleza extrema.

Toronto es mucho más que la ciudad más grande de Canadá: es un hub cosmopolita donde conviven comunidades de todos los continentes, barrios con personalidad propia y una escena cultural y gastronómica en continuo movimiento. Este mosaico cultural está más al alcance que nunca con una conexión sin escalas desde Madrid, ideal tanto para una estancia urbana como para usar la ciudad como base para explorar el país.

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En sus calles conviven la silueta icónica de la CN Tower con rascacielos de vidrio, galerías de arte contemporáneo, mercados históricos y barrios como Kensington Market, Chinatown o Little Italy, que condensan el espíritu diverso de la ciudad. Toronto Pearson, además, ofrece múltiples conexiones con otros puntos de Canadá y Estados Unidos, lo que refuerza el papel de la ciudad como gran nodo de tránsito para viajeros de negocios y ocio.

Canadá, un país de contrastes

Si el viaje empieza entre rascacielos y neones, el contraste llega muy pronto: a apenas hora y media por carretera de Toronto se encuentran las famosas cataratas del Niágara, uno de los espectáculos naturales más imponentes del mundo. Esta combinación hace posible, en un mismo viaje, cambiar el asfalto por la bruma de las cascadas, los miradores panorámicos y los paseos en barco a los pies del salto de agua.

Cataratas del Niágara. iStock

Y más allá de Ontario, Canadá despliega un catálogo de parques nacionales que se ha convertido en imagen de postal del país. Entre ellos destacan Banff y Jasper, en las Rocosas canadienses, donde lagos de aguas turquesas, glaciares milenarios y picos nevados ofrecen un contrapunto radical al skyline urbano de Toronto. Con la nueva ruta, resulta más sencillo volar a Toronto y, desde allí, enlazar con otros destinos canadienses para diseñar un itinerario a medida entre ciudad y naturaleza.

Arquitectura y skyline: del icono a la vanguardia

Toronto es también un destino para amantes de la arquitectura y del diseño urbano. El visitante encuentra desde iconos del siglo XX como la CN Tower hasta nuevos desarrollos residenciales y culturales que han redefinido la fachada del waterfront y barrios emergentes. Museos, centros de artes escénicas y edificios de oficinas firmados por grandes estudios internacionales conviven con casas victorianas y antiguos almacenes reconvertidos en lofts, creando un paisaje urbano ecléctico y fotogénico.

Este contraste arquitectónico refuerza el relato de Canadá como país de contrastes: una nación capaz de combinar infraestructuras de vanguardia, barrios creativos y espacios verdes integrados en la trama urbana. Desde el aire, la aproximación a Toronto ofrece una primera imagen del skyline que el viajero podrá recorrer a pie pocas horas después de despegar de Madrid.

Un destino para todos los perfiles de viajero

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La conexión directa entre Madrid y Toronto se adapta a todo tipo de viajeros: aventureros, urbanitas, familias y profesionales que vuelan por negocios. Para los primeros, Canadá ofrece una de las mayores redes de espacios naturales del mundo, con actividades como senderismo, kayak, esquí o avistamiento de fauna salvaje repartidas por todo el país. Los amantes de la ciudad encuentran en Toronto una agenda intensa de festivales, conciertos, ligas deportivas de primer nivel y gastronomía multicultural.

Las familias disponen de una ciudad segura, bien comunicada y llena de propuestas para todos los públicos, desde museos interactivos a parques urbanos y excursiones de día completo al Niágara. Para el viajero de negocios, la ruta abre una vía directa entre dos importantes centros financieros —Madrid y Toronto—, facilitando reuniones presenciales, colaboración entre empresas y acceso sencillo a otros mercados norteamericanos a través de conexiones desde Toronto Pearson.

Experiencia de vuelo: eficiencia, comodidad y sostenibilidad

La nueva ruta Madrid–Toronto se operará con el Airbus A321XLR, el modelo más moderno de la flota de Iberia para vuelos transatlánticos. Esta aeronave de pasillo único permite cubrir rutas de largo radio manteniendo los estándares de comodidad de la flota de fuselaje ancho, y ofrece dos clases —Business y Turista— con un total de 182 asientos. Incorpora la nueva cabina Airspace, con compartimentos superiores más amplios, iluminación LED y una sensación de mayor espacio que mejora la experiencia a bordo.

El A321XLR destaca también por su eficiencia: puede reducir el consumo de combustible hasta un 40% frente a modelos de fuselaje ancho en determinadas rutas, lo que lo sitúa entre las aeronaves más sostenibles de su segmento para cruzar el Atlántico. Iberia fue la primera aerolínea del mundo en operar este modelo en largo radio, con un primer vuelo a Boston que marcó el inicio de una nueva etapa en la conectividad transoceánica de la compañía que persigue incrementar flota, destinos y conectividad entre Europa y América, con una inversión total prevista de 6.000 millones de euros hasta 2030.

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Toronto, punto de partida para descubrir Canadá

Con esta nueva ruta, Iberia no solo suma un destino más a su mapa; propone una manera distinta de entrar en Canadá. Empezar el viaje en Toronto permite aclimatarse en una metrópolis amable y diversa, disfrutar de su cultura urbana y, desde ahí, dar el salto a las cataratas del Niágara, a los grandes lagos, a los parques nacionales del oeste o a otras ciudades canadienses.

Así, el vuelo directo desde Madrid se convierte en el primer paso de un itinerario flexible que puede combinar rascacielos y naturaleza salvaje, reuniones de trabajo y escapadas de aventura, fines de semana urbanos y grandes viajes en familia. Canadá empieza en Toronto, y ahora llegar al corazón de esta metrópolis cosmopolita es más sencillo que nunca para los viajeros que despegan desde España.