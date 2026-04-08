Desde finales de 2026, una parte de los turistas que antes podían entrar libremente en España y en el resto de la zona Schengen deberán cumplimentar un trámite previo obligatorio si quieren seguir disfrutando de sus vacaciones en el país.

Se trata de la autorización ETIAS, un permiso de viaje electrónico pensado para reforzar el control de fronteras exteriores sin volver al visado clásico.

Aunque el procedimiento será rápido y se gestionará por internet, marcará un antes y un después para millones de viajeros habituales de destinos españoles.

pasaporte y mapa

Qué es ETIAS

ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes) es una autorización previa que la Unión Europea exigirá a los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visado de corta estancia para entrar en el espacio Schengen.

En la práctica funciona de forma muy similar a sistemas como el ESTA estadounidense o la eTA canadiense: se rellena un formulario online, se pagan unas tasas moderadas y la respuesta suele llegar en minutos u horas.

La autorización, una vez concedida, tendrá validez plurianual y permitirá múltiples entradas, siempre dentro del límite de 90 días de estancia en un periodo de 180.

Quién tendrá que solicitarlo

Los grandes afectados serán los turistas procedentes de países hoy exentos de visado que viajan con frecuencia a España por ocio o negocios de corta duración. En el foco están, sobre todo, viajeros de: Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tres mercados emisores clave para lugares urbanos como Madrid y Barcelona y para el sol y playa de Canarias, Baleares y la Costa del Sol.

Países de América Latina que actualmente pueden entrar sin visado para estancias cortas, como México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica o Panamá, entre otros.

También deberán obtener ETIAS los ciudadanos de Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y otros países asiáticos y del Pacífico con régimen de exención de visado.

Quedan fuera de este nuevo requisito los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como quienes ya dispongan de un visado Schengen o de determinados permisos de residencia en vigor.

E. E.

El proceso ETIAS se realizará íntegramente en línea, sin necesidad de acudir a un consulado o centro de visados. El viajero tendrá que rellenar un formulario en la web o app oficial, aportando datos personales, información del pasaporte y detalles básicos sobre el viaje.

Se abonará una tasa, prevista como relativamente baja, mediante tarjeta u otros medios electrónicos y la solicitud pasará por un cruce automático con bases de datos de seguridad y migración europeas.

En la mayoría de los casos la respuesta será casi inmediata; solo cuando haya coincidencias o dudas se derivará a una revisión manual que puede demorar la decisión. Una vez aprobada, la autorización quedará vinculada al pasaporte y se verificará de forma automática al embarcar y en el control fronterizo en España.

Una playa de España. iStock

Impacto para el turismo en España

Para el viajero recurrente, el cambio supondrá sobre todo un nuevo gesto que incorporar a la lista de preparativos: revisar caducidad del pasaporte, comprar vuelos, reservar hotel… y tramitar ETIAS antes de viajar.

El riesgo principal estará en quienes improvisen o reserven a última hora sin haber solicitado la autorización, algo que puede derivar en denegaciones de embarque si no la tienen aprobada.

Para el sector turístico español, el sistema añade una capa más de previsión y podría ayudar a las autoridades a conocer mejor los flujos de entrada, a costa de introducir cierta fricción en mercados muy valiosos fuera de la UE.

Agencias, aerolíneas y destinos tendrán ahora el reto de informar con antelación a sus clientes para que este nuevo trámite no se convierta en un obstáculo inesperado a la hora de disfrutar de unas vacaciones en España.