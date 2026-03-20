Hay muchas maneras de vivir Andorra, pero pocas compiten con lo que se vive desde el interior del Sport Hotel Hermitage & Spa, único establecimiento miembro de The Leading Hotels of the World en el país vecino. Un cinco estrellas que ha sabido redefinir el lujo de montaña y están siempre entre los favoritos.

Sin lugar a dudas, se trata de la mejor opción a tener en cuenta como punto de partida para todo aquel que quiera explorar Granvalira, la estación de ski más grande al sur de Europa, con 139 pistas y más de 60 opciones gastronómicas.

Y dentro de su universo, las Hermitage Mountain Residences representan la culminación de una experiencia pensada para quienes buscan intimidad sin renunciar a la excelencia.

Situado en Soldeu, a 1.850 metros de altitud y frente a la mítica pista de Avet, este resort ha conquistado a viajeros exigentes gracias a una fórmula que combina tradición alpina y sofisticación contemporánea. Madera maciza, hierro, líneas nórdicas y detalles de vanguardia construyen un refugio cálido donde cada elemento parece dialogar con el paisaje.

La entrada a las Hermitage Mountain Residences.

El lujo de sentirse en casa (pero mejor)

Las Hermitage Mountain Residences nacen con una premisa clara: elevar el concepto de descanso a pie de pistas. Se trata de nueve alojamientos privados, de entre 120 y 250 metros cuadrados, que pueden incluso conectarse para formar espacios de hasta 500 m².

Cada residencia funciona como un hogar de alta montaña reinterpretado con elegancia. En las versiones dúplex, la arquitectura juega con la verticalidad y la luz: techos altos revestidos en roble, grandes ventanales que enmarcan las cumbres de Grandvalira y una chimenea de doble cara que articula el salón y el comedor como si fuera el corazón del refugio.

Las cocinas abiertas, con islas pensadas para compartir, invitan a alargar las sobremesas. Los dormitorios —muchos de ellos abuhardillados— ofrecen esa sensación envolvente tan característica de los refugios alpinos, pero con el confort de un diseño contemporáneo. Todo está pensado para la convivencia: familias, grupos de amigos o escapadas donde el tiempo parece detenerse.

El salón-comedor de la Residencia Les Planelles.

Y, sin embargo, lo verdaderamente diferencial es invisible: mayordomo, acceso a todos los servicios del hotel y una hospitalidad que se anticipa al deseo. Aunque lo postulemos como el mejor 'campamento base' para recorrer la zona, quien se quede encerrado a buen resguardo en su habitación no será juzgado. Motivos hay unos cuantos.

250 m2 de comodidades

De las nueve con las que cuentan, la joya de la corona es la residencia Les Planelles. Con una extensión de 250m2, se presenta en formato dúplex y está pensada para acoger hasta ocho personas. Su precio en temporada alta ronda los 5.900€ por noche.

Al cruzar la puerta, la primera impresión es la amplitud. El salón-comedor se abre como un gran espacio continuo donde la protagonista indiscutible es una chimenea de doble cara. A un lado, el comedor con una mesa generosa para largas veladas; al otro, la zona de descanso, donde el fuego acompaña conversaciones, lecturas o simplemente el silencio.

La luz va cambiando según avanza el día en la montaña.

La cocina americana, equipada con una isla central, refuerza esa idea de convivencia relajada. Todo invita a compartir: desde un desayuno tardío hasta una cena improvisada tras una jornada en las pistas de Grandvalira.

Los grandes ventanales permiten que el paisaje entre sin pedir permiso. La luz natural, filtrándose sobre la madera de roble maciza, transforma el espacio a lo largo del día, creando una conexión constante con el exterior.

Uno de los dormitorios, con bañera incluida.

En la planta superior, se ubican dos de los cuatro dormitorios. Cada habitación está concebida como un pequeño santuario: camas amplias, baños cuidados al detalle y una distribución que equilibra privacidad y confort.

Y, como en todas las residencias del complejo, el huésped vive con la doble ventaja de lo privado y lo hotelero: la independencia de un hogar propio con acceso a todos los servicios del resort, desde la alta gastronomía hasta el bienestar del spa.

La isla que preside la cocina.

Gastronomía de altura y bienestar

Hablar del Hermitage es también hablar de una oferta gastronómica que sorprende por su ambición. En Ibaya, el chef Francis Paniego firma una propuesta con estrella Michelin que reinterpreta el recetario tradicional desde la sensibilidad contemporánea.

El viaje continúa en Koy Hermitage, donde Hideki Matsuhisa traslada la precisión de la alta cocina japonesa a un entorno insólito. La experiencia se completa con espacios como Hermitage Tradició, Glass Bar 1850, La Tofana o Sol i Neu, que amplían el abanico desde lo informal hasta lo refinado.

Tras la nieve, el cuerpo pide pausa. Y ahí entra en juego el Sport Wellness Mountain Spa, un santuario de 5.000 metros cuadrados donde el agua, el calor y el silencio se convierten en terapia.

Piscinas a distintas temperaturas, caminos de guijarros, lagunas con chorros de hidroterapia y bañeras exteriores con vistas a las montañas ofrecen una experiencia difícil de superar. No es casualidad que muchos huéspedes encuentren otros de sus motivos de regreso.