Tropicfeel presenta la Nothing Included Wristband, un viaje auténtico y responsable

Después de dos años extraños, donde los viajes habían desaparecido de los planes de verano, el ‘boom’ del turismo volverá, más fuerte que nunca, en los meses estivales. Cerca, lejos, solos o acompañados, un mes o una semana, cada uno a su manera está planeando todo tipo de viajes. De hecho, las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial se duplicaron con creces (+130%) en enero de 2022 respecto a 2021", según el informe de la UNCTAD y el World Tourism de la ONU, una tendencia que se acelerará aún más este verano.

En este contexto, la marca de moda y equipamiento para los viajeros de hoy en día, Tropicfeel, apuesta este verano por el ‘True Travel’ (Viajes Auténticos), una forma de viajar con el mínimo impacto y la máxima aventura, fiel a su filosofía como compañía. Con el objetivo de materializar este mensaje y dar vida a este estilo de moverse por el mundo, Tropicfeel ha inaugurado el verano con el lanzamiento de la campaña “Nothing Included Wristband”, que llega para revolucionar el concepto del viaje de verano ideal.

Creatividad de campaña ‘Nothing Included’

Si “All Included” es colocarse una pulsera, encerrarse en un hotel y atiborrarse en el buffet libre, “Nothing Included” es una actitud, una experiencia. Es inspiración para escoger un viaje exclusivo que incluya únicamente lo imprescindible, que a la vez lo es todo: una aventura auténtica y responsable.

En un mundo en el que los viajes se han vuelto masivos, con cada vez más turistas, más impacto y a la vez más residuos, Tropicfeel defiende los viajes auténticos y conscientes, comprometidos con el crecimiento de la comunidad, y lo grita a los cuatro vientos a través de su lanzamiento más importante del verano: esta campaña que invita a formar parte de una comunidad con valores firmes, símbolo de los verdaderos viajeros. Aprovechando su experiencia y liderazgo en el panorama del crowdfunding y en la implicación de su propia comunidad para sus lanzamientos de producto, Tropicfeel ha decidido lanzar una pulsera de viaje que no dejará indiferente a nadie, pasando de la noche a la mañana de ser un producto a convertirse únicamente en un símbolo para despertar la conciencia en los viajeros y con el que conseguir cambiarlo todo sin cambiar nada, ya que todo lo que necesitamos para cambiar la forma en la que viajamos está en nosotros mismos.

Nothing Included Wristband (Pulsera ‘Nada Incluído’), la pulsera icono de la campaña

EL MANIFIESTO

This wristband is a wake up call:

“A stand for true experiences and

making a real change in our world”.



A change in the way we travel

to protect the world we travel.

This wristband is for true travelers.

The ones that need nothing

To experience everything

with passion. With purpose.

This wristband has all you need

for the adventure ahead of you.

True Travel Needs No Extras.

Tropicfeel.

