Alicante, experiencias de Mar y Tierra

Tienes mucho por descubrir y saborear en Alicante, por eso te traemos algunas de las experiencias que no te puedes perder si vienes a disfrutar unos días a la Costa Blanca. Si eres un indeciso y no te decantas por el mar o por la montaña ¿por qué no tenerlo todo junto?

Alicante, tierra de luz

Alicante es el destino turístico perfecto por muchas razones, pero una de las más importantes es que es una de las provincias españolas que cuenta con mayor número de horas de sol al año, lo que permite mucha vida al aire libre y poder disfrutar de un montón de actividades.

Con más de 300 días de sol y temperaturas cálidas de media durante todo el año, la media anual de Alicante es de 17ºC llegando a ser de 32 grados en verano y alrededor de 16ºC en invierno. Un clima cálido que es ideal para el turismo de ciudad, playa y montaña.

Made in Mediterráneo

De norte a sur, Alicante es la provincia española donde más Banderas Azules ondean en el horizonte. Sus playas y calas paradisiacas son el escenario perfecto para disfrutar de los días de sol y buen tiempo.

Todo esto es Alicante, la ciudad de la luz del eterno Mediterráneo. Sus playas son el lugar ideal para descansar cuerpo y mente, practicar deportes náuticos o simplemente pasear admirando las puestas de sol en la infinita Playa de San Juan. Las hermosas calas del Cabo de la Huerta y la Albufereta, la accesibilidad de las playas de la Almadraba y Urbanova, la céntrica playa del Postiguet y la mágica Isla de Tabarca. Playas seguras, arenas finas y doradas, y aguas cristalinas.

Las opciones en la Costa Blanca son infinitas. La isla de Tabarca, Reserva Marina desde 1986, está plagada de grutas ideales para practicar snorkel entre las numerosas historias de piratas, cuevas y tesoros marinos de los tiempos heroicos de la isla, y es que Tabarca fue ocupada por los piratas berberiscos durante siglos.

Alicante Turismo Interior

Excursiones, rutas, gastronomía, hoteles con encanto. Descubre nuestros pueblos y patrimonio rodeados por montañas y naturaleza. La provincia de Alicante posee un relieve bastante montañoso y accidentado. En cuestión de pocos kilómetros podemos abandonar nuestra tumbona en la playa para alcanzar cimas de más de 1.000 metros de altitud.

Uno de los planes imprescindibles es hacer senderismo en las laderas vertiginosas de la Serra Grossa. Esta sierra alicantina es un gran balcón hacia el mar Mediterráneo, con impresionantes vistas del mismo. Es uno de los lugares preferidos por los senderistas, por sus bosques de pinos y sus caminos de ascenso hacia la cima de la sierra. La ladera de descenso hacia la playa de la Albufereta transcurre al borde de un impresionante acantilado que proporciona algunas de las vistas más impactantes de todo Alicante.

Otra de las experiencias imprescindibles si vienes a Alicante es la de conquistar el castillo de Santa Bárbara escalando el Monte Benacantil. Respirar aire puro, hacer deporte y llenar los ojos de estampas naturales bellas son algunos de los beneficios directos de completar la travesía.

Así sabe la Costa Blanca

La gastronomía de Alicante se basa en dos pilares fundamentales: el mar y la tierra. La variedad y la vitalidad de sus paisajes se refleja en cada uno de sus platos, que combinan tradición, cariño y productos de temporada, acompañados de los vinos Denominación de Origen Alicante.

Esta combinación es la que ha llevado a Alicante a ser referencia en el panorama gastronómico nacional e internacional. Tener una o más estrellas Michelin supone que un restaurante no sólo es uno de los mejores de su país, sino que también es uno de los mejores en el mundo. La provincia de Alicante ha conseguido en la actualidad un total de 16 Estrellas Michelin repartidas entre 12 restaurantes.

Y entre este firmamento de profesionales de la cocina, todos tienen algo en común: el respeto por el producto de la zona, de proximidad, tradición, vanguardia y mucha, mucha pasión.

Alicante el mejor destino MICE

Buenas comunicaciones, mejores equipamientos, seguridad y una gran oferta hotelera y complementaria hacen de Alicante el mejor destino MICE.

El turismo de congresos y eventos busca aunar el trabajo y el placer, una fórmula de éxito asegurado. Los congresos, así como los eventos de toda clase que se desarrollan en entornos sociales y profesionales, se han convertido en una referencia indiscutible en la Costa Blanca. Y con razón. Instalaciones congresuales de primera línea, además de una oferta hotelera integrada por 300 establecimientos, que incluye 50.000 camas y 60.000 plazas en sus salas de reuniones, sitúan a la provincia de Alicante como uno de los destinos MICE preferidos por los profesionales.

Sigue los temas que te interesan