Crucero, una opción a tener en cuenta

Estamos en pleno verano y tanto si ya has disfrutado de tus merecidas vacaciones como si aún no ha llegado la fecha señalada, no es mal momento para pensar en las de otoño. Reserva con antelación tu crucero y aprovéchate de las interesantes ofertas que nos propone Viajes el Corte Inglés para descubrir nuevos destinos en una estación que se caracteriza por paisajes con nuevo colorido ¡Todo lo verás de manera diferente!

Atardecer entre las ruinas del Imperio Romano en la capital italiana.

Mediterráneo, siempre de moda

Los clásicos cruceros por el Mediterráneo nunca pasan de moda. El Mare Nostrum suele ser el destino elegido por muchos en fechas otoñales, pues las suaves temperaturas de esta zona invitan a visitar las más bellas localidades sin necesidad de abrigarse demasiado además de poder disfrutar de la vida a bordo en cubierta, acercándose a la piscina, haciendo jogging en el exterior o disfrutando de un cóctel en la hamaca.

Descubrirás en un mismo viaje ciudades tan bellas como Roma, Savona o Marsella a bordo del Costa Smeralda el nuevo buque insignia de la naviera Costa Cruceros que se inaugurará en octubre. Es un barco único en innovador tanto por su ingeniería, que aboga por la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, como por su diseño. El interior del barco es un tributo a Italia, que enamora porque simboliza la belleza, el estilo y la hospitalidad de este país mediterráneo. Sus espacios, cubiertas y áreas públicas, toman nombre e inspiración de lugares y plazas italianas. El homenaje se refleja hasta en el propio nombre del barco, que evoca a uno de los destinos más bellos de Cerdeña, la Costa Smeralda.

Suite con todo lujo de detalles del Costa Smeralda.

Viajes El Corte Inglés te propone disfrutar de la “dolce vita” que cada día se vive a bordo durante 7 noches desde solo 449 € por persona y régimen de Pensión Completa a bordo.

Al son y al sol del mar Caribe

Tus vacaciones de otoño pueden tener como escenario playas de arena blanca, palmeras, ritmo y mucho sabor. Elige el Caribe y descubre Miami (Florida), Riviera Maya (México) y Roatán (Honduras) en un mismo viaje.

Si el recorrido ya es apetecible, te proponemos mejorarlo haciéndolo a bordo del buque Insignia de la naviera Oceania Cruises. Durante 8 días esta naviera de categoría Premium hará realidad tus sueños en un ambiente elegante y relajado, con un discreto y distinguido servicio, y ofreciendo la más premiada gastronomía en alta mar. Las cabinas y suites de los barcos son auténticos refugios privados; amplias y cómodas, con un diseño elegante, hacen que cada huésped se sienta en un oasis propio. Además, de contar con acceso gratuito al Spa Canyon Ranch con amplio programa wellness, amenities de Bulgari, zumos recién exprimidos, etc. Los detalles son importantes y a bordo tendrás todo lo que puedas desear.

Playas idílicas en la Riviera Maya de México.

Entre lo atractivo del itinerario y el de los servicios del barco no te podrás resistir a vivir esta experiencia de 8 días desde solo 366€ (sin vuelos incluidos) para la salida del 16 de noviembre. Tiene "Hasta 50% de descuento" e incluye la promoción O'Life Choice: internet ilimitado gratuito y un regalo a elegir entre: crédito a bordo de hasta 800$ por cabina, paquete de bebidas de la casa o excursiones terrestres.

