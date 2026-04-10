Trump, debilitado por la crítica interna, redobla sus amenazas ante la cita con Irán: "Sólo están vivos para que puedan negociar"

Apenas seis semanas después de la finalización de las negociaciones en Ginebra y el comienzo de los bombardeos masivos de Israel y Estados Unidos sobre objetivos militares y civiles en Irán, las conversaciones se retoman de nuevo este sábado en Islamabad. Algunos de los nombres se repiten, como Steve Witkoff y Jared Kushner por parte estadounidense o el ministro de asuntos exteriores, Abbas Araghchi, en el bando iraní.

Otros, sin embargo, son nuevos. En especial, el del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el cargo más alto de la Administración estadounidense en reunirse con miembros del régimen de los ayatolás desde su llegada al poder en 1979. Vance declaró antes de iniciar su viaje a Pakistán que Trump había dado órdenes muy precisas de cómo quería que procedieran sus negociadores y que, si Irán negociaba en buena fe, la mano seguiría tendida. De lo contrario, tendrían que afrontar las consecuencias.

Por supuesto, nadie sabe cuáles son esas consecuencias. Después de más de un mes de campaña militar contra el régimen, Israel y Estados Unidos han conseguido acabar con buena parte de las infraestructuras armamentísticas iraníes, han eliminado a varios de sus líderes… pero ni han conseguido que Teherán destruya el uranio enriquecido que sigue acumulado en los laboratorios subterráneos, ni ha eliminado por completo su capacidad militar ni mucho menos ha logrado un cambio de régimen.

Es más, a todos estos problemas se le ha sumado uno nuevo: el control del Estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria, lo que está provocando una crisis de inflación global: en Estados Unidos, el IPC subió el mes de marzo hasta el 3,3%, la cifra más alta en dos años, impulsada básicamente por el precio de la gasolina. Aunque, según la Casa Blanca, el alto el fuego del pasado martes implicaba la apertura inmediata al libre comercio del paso marítimo, lo cierto es que sigue cerrado salvo para algunos países afines.

Revuelta en el movimiento MAGA

Todas estas circunstancias no hacen sino socavar la posición estadounidense. Decir que Irán va ganando esta guerra es absurdo. Tanto como decir que Estados Unidos está cumpliendo sus objetivos y tiene una verdadera ventaja negociadora. El régimen ha resistido y la opinión pública, junto a la indeterminación de las medidas a tomar, está haciendo mucho daño a la Administración Trump en términos de política interior. Su aceptación popular está por debajo del 40%, con un balance neto de -17 puntos porcentuales.

Eso no sería tan importante si no se estuvieran observando peligrosas fracturas dentro del movimiento MAGA, que le impulsó dos veces a la presidencia. El pasado jueves, el presidente publicó en su red social, Truth, una diatriba contra Alex Jones, Tucker Carlson y otros referentes mediáticos de la llamada “derecha alternativa”, que tan importantes fueron durante sus campañas electorales. Carlson contestó este viernes intentando templar los ánimos y asegurando que todo era culpa de Israel.

Ese es el mensaje que va calando entre el electorado republicano más trumpista, especialmente desde la dimisión del responsable de contraterrorismo, Joe Kent. Una dimisión que ha estado a punto de costarle el puesto a la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard. Gabbard, conocida activista prorrusa con simpatías hacia Irán, llegó al puesto, al igual que JD Vance, haciendo campaña contra las guerras en el extranjero y se ha mostrado poco entusiasta con la operación de Trump en Oriente Próximo.

La división interna dentro de un partido o movimiento siempre es peligrosa, pero que el presidente, en primera persona, ataque a parte de su electorado resulta cuando menos extraño. Sin entrar en lo que ha dicho sobre Carlson y compañía, lo cierto es que estos “comunicadores” siguen influyendo en millones de votantes estadounidenses y lanzarse abiertamente contra ellos no va a ayudar a recomponer los daños provocados a su imagen en las últimas semanas.

Melania Trump reaviva el caso Epstein

Por si eso fuera poco, este jueves, la primera dama, Melania Trump, sorprendió a todos con una aparición televisada en la que negaba haber tenido vínculos con la red de extorsión sexual encabezada por Jeffrey Epstein. Es cierto que su nombre salía en algunos de los papeles, pero sin relación mínimamente demostrable. Que haya salido a defenderse de esta manera, desde la Casa Blanca, y removiendo un tema que fue campo de batalla para los republicanos cuando, presuntamente, afectaba a Bill Clinton… pero se ha convertido en una tortura al estrechar el cerco sobre el propio Trump, es chocante.

Melania insistió en que se siguiera investigando, con un enigmático “Jeffrey Epstein no actuaba solo”. Antes de empezar la guerra, esta polémica ya había dañado la popularidad del presidente estadounidense por su ambigüedad, su incapacidad para controlar el relato -la fiscal general, Pam Bondi, fue destituida en gran parte por esa razón- y su empeño en que se dejara de hablar del tema, por considerarlo una estratagema de los demócratas para no reconocer lo maravillosamente bien que iba el país.

Poner el caso Epstein de nuevo en el centro de la atención mediática no le favorece en absoluto. Menos cuando China saca pecho por haber persuadido a Irán de que aceptara la tregua y todas sus promesas de campaña se están viniendo abajo una a una. Con las legislativas a siete meses vista, habrá que estar atentos a cuántos deciden en las próximas semanas bajarse del barco por miedo a represalias electorales.