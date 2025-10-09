Malas noticias para inmigrantes: Administración Trump anuncia la reducción de salarios para este grupo de trabajadores en Estados Unidos

Los trabajadores extranjeros agrícolas representan más del 90% del total de los empleados en este campo.

La administración Trump, a través del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL), ha emitido una nueva norma que reducirá los salarios de miles de trabajadores agrícolas extranjeros contratados bajo el programa de visas H-2A, un mecanismo que permite a los empleadores traer mano de obra temporal desde el extranjero. La medida, según el Gobierno de los EEUU, busca aliviar los costos del sector agrícola, pero ha generado preocupación entre defensores de derechos laborales y organizaciones proinmigrantes.

Una nueva fórmula salarial con impacto directo en el campo

De acuerdo con DTN Ag Policy, la regla interina del DOL modifica la forma en que se calcula el Adverse Effect Wage Rate (AEWR), es decir, el salario mínimo que los empleadores deben pagar a los trabajadores H-2A para no afectar los sueldos de los empleados locales.

Hasta ahora, el cálculo se basaba en el Farm Labor Survey (FLS) del Departamento de Agricultura, pero con el nuevo método se utilizarán los datos del Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS), una base que tiende a registrar salarios más bajos.

Según la propia publicación, este cambio implica una reducción de entre 1.12 USD y 3.18 USD por hora, dependiendo del estado, lo que podría representar una caída significativa en los ingresos anuales de los trabajadores agrícolas extranjeros.

Capital Press reporta que, por ejemplo, en Washington el salario por hora pasará de 19.82 USD a 19.00 USD, mientras que otros estados del sur verán ajustes aún más pronunciados. En total, la administración calcula un ahorro de 2,460 USD millones anuales para los empleadores agrícolas.

Reacciones divididas entre agricultores y defensores laborales

El cambio fue bien recibido por algunas autoridades estatales. El Comisionado de Agricultura de Georgia, Tyler J. Harper, calificó la medida como “una victoria enorme para el campo estadounidense”, argumentando que reducirá la presión financiera sobre los productores.

En contraste, organizaciones como Farmworker Justice y activistas citados por Civil Eats alertaron que la reducción de salarios “profundiza la desigualdad” y agrava la precarización del trabajo agrícola, en su mayoría desempeñado por migrantes temporales de México y Centroamérica.

Además, Civil Eats detalla que la nueva norma forma parte de una política más amplia de la administración Trump para “agilizar” los procesos de contratación bajo H-2A, incluyendo la simplificación de trámites y la reducción de inspecciones previas. Si bien estas medidas podrían aumentar la disponibilidad de mano de obra extranjera, expertos advierten que también debilitan los mecanismos de protección laboral.

Lo que está en juego para miles de trabajadores extranjeros

Los trabajadores con visa H-2A representan actualmente más del 90% de la mano de obra temporal extranjera en el sector agrícola estadounidense, según el propio Departamento de Trabajo.

La reducción de su salario podría tener efectos considerables no solo en su calidad de vida, sino también en las economías locales de las regiones rurales donde residen durante las cosechas.