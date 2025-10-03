Alerta: Las nuevas leyes de Ron DeSantis que entran en vigor en Florida a partir de octubre

Desde el 1 de octubre de 2025, aproximadamente 28 nuevas leyes estatales entraron en vigor en Florida, cobrando efecto disposiciones que abarcan desde delitos más severos hasta regulaciones sobre inteligencia artificial, derechos de inquilinos y bienestar animal. Muchas de estas leyes fueron aprobadas durante la sesión legislativa del año en curso y firmadas por el gobernador Ron DeSantis.

Principales leyes que entran en vigor y su impacto

Entre las normas más destacadas que comenzaron a regir desde el 1 de octubre se encuentran:

HB 113 — Fleeing Police : aumenta las sanciones para conductores que huyan o intenten evadir la policía.

HB 150 — “Trooper’s Law” : convierte en delito de tercer grado el dejar perros confinados al aire libre durante desastres naturales, para evitar casos de abandono o maltrato en huracanes u otras emergencias.

SB 168 — Tristin Murphy Act: introduce mecanismos de desvío para personas con enfermedad mental detenidas, estableciendo evaluaciones en 24 horas y la posibilidad de derivarlas a tratamiento en lugar de encarcelamiento.

HB 757 — Imágenes sexuales con IA : penaliza la creación, solicitud o posesión de imágenes pornográficas generadas por inteligencia artificial sin consentimiento, considerándolas un delito de tercer grado.

Eliminación del “business rent tax”: desde el 1 de octubre, Florida dejará de aplicar este impuesto que existía por 57 años, con el argumento de disminuir costos para las empresas.

Otras disposiciones relevantes

Además, otras leyes apuntan a fortalecer las penas contra delincuentes sexuales infantiles, regulaciones sobre drones (HB 1121), sanciones más fuertes por DUI/BUI y homicidio involuntario en casos de conducción bajo la influencia (HB 687), y penalidades por suplantación de autoridad policial (HB 253).

Estas nuevas leyes en conjunto muestran una agenda legislativa orientada al endurecimiento penal, regulación tecnológica y medidas de seguridad pública bajo la administración DeSantis.