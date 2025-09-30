Horror en Nueva York: confiesa el asesinato de sus padres en una entrevista televisiva y luego todo cambió por completo

Un crimen que estremeció a todo Nueva York alcanzó su punto más perturbador cuando Lorenz Kraus, de 53 años, confesó ante las cámaras haber asesinado a sus padres y enterrado sus cuerpos en el jardín familiar. La impactante revelación se produjo durante una entrevista emitida por CBS6 Albany. Poco después, el hombre fue arrestado a la salida del estudio de televisión.

La confesión televisiva que sacudió a Nueva York

Durante la conversación con el periodista Greg Floyd, Kraus narró con escalofriante serenidad cómo acabó con la vida de sus progenitores hace ocho años. El acusado relató que estranguló a su padre, Franz Kraus, de 92 años, y posteriormente utilizó una cuerda para matar a su madre, Theresia Kraus, de 83.

En la entrevista, que se extendió por más de treinta minutos, justificó sus actos como “asesinatos por piedad”, asegurando que pretendía evitarles el sufrimiento de la vejez y la enfermedad. “Enterré a mis padres en la propiedad”, declaró sin titubeos, explicando que no veía en sus acciones un error moral.

Con una visión inquietante, Kraus sostuvo que su decisión estaba relacionada con lo que consideraba una “crisis social” ante el envejecimiento de millones de estadounidenses. La frialdad con la que se expresó dejó atónitos a los televidentes y al propio equipo de CBS6, que nunca había recibido una confesión de ese calibre en directo.

Las autoridades confirmaron posteriormente que los cuerpos fueron hallados en la vivienda de la familia en Crestwood Court, Albany. Los restos se recuperaron en dos jornadas distintas, tras una orden de registro que inicialmente se originó por sospechas de fraude en el cobro de beneficios sociales.

La investigación, el arresto y los cargos

La policía de Albany explicó que las pesquisas comenzaron cuando se detectaron irregularidades en el cobro de pagos federales de seguridad social a nombre del matrimonio Kraus. Al verificar que no existían registros de viaje ni de residencia fuera del país, los investigadores concentraron la atención en el domicilio familiar.

Los vecinos habían creído durante años la versión de Lorenz Kraus, quien afirmaba que sus padres se encontraban en Alemania. Sin embargo, el hallazgo de los cuerpos confirmó la verdad detrás de esa coartada.

Tras la grabación de la entrevista en CBS6, agentes que ya investigaban el caso detuvieron a Kraus en el estacionamiento del estudio. Fue imputado con dos cargos de asesinato en segundo grado y dos cargos adicionales por ocultar los cadáveres.

En su primera comparecencia judicial, Kraus se declaró “no culpable” a través de su defensa. Permanece bajo custodia preventiva sin derecho a fianza mientras avanzan las investigaciones forenses que buscan confirmar de manera oficial las causas de la muerte.

El contraste de su perfil también sorprendió a la comunidad local: en su juventud, Kraus había sido reconocido como un estudiante brillante, llegando a graduarse como “valedictorian” de su clase. Ahora, el hombre enfrenta un proceso judicial que podría marcar un precedente en Nueva York por la crudeza de su confesión y la naturaleza del crimen.