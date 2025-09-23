Agentes del ICE detienen a una niña autista de 5 años para “obligar a que su padre se entregue” en Massachusetts

Una familia guatemalteca en Massachusetts acusa a agentes del ICE de detener a su hija de 5 años. ICE / Telemundo

Una familia guatemalteca del condado de Worcester, Massachusetts denunció una polémica maniobra del ICE. Según relataron, agentes federales retuvieron a su niña de 5 años frente a su casa en Leominster con el objetivo de obligar a que su padre se entregue. El hecho, registrado en un video, ha desatado indignación y reclamos por un posible abuso de autoridad.

¿Qué pasó con la niña de 5 años detenida por el ICE en Massachusetts?

La familia de Leominster contó a Telemundo Nueva Inglaterra que el padre, Edward Hip, guatemalteco con 22 años viviendo en Estados Unidos, logró refugiarse en su vivienda, pero los agentes del ICE tomaron a su hija.

En la grabación difundida por el medio, la madre gritó: “Estos hombres están en mi casa, tomaron a mi hija de 5 años, ella es especial, tiene autismo… dame a mi hija de regreso”.

En el mismo video se escucha a un oficial decirle al hombre: “¿Esa es tu hija? Ven aquí y muéstranos sus ID”. En la grabación se oye que el padre responde: “se las puedo dar por la puerta”; pero el agente replica que lo haga afuera de la casa.

La policía local de Leominster intervino, recuperó a la niña y la devolvió a la familia. Sin embargo, dos días después, los agentes del ICE regresaron en el cumpleaños de la esposa de Hip y lo arrestaron al sacarlo de su vehículo.

Actualmente, Edward Hip permanece en un centro de detención del ICE en Plymouth.

Reclamos por la maniobra del ICE y situación de la familia

La madre denunció que los oficiales los amenazaron. “Nos dijeron que si no abríamos en 15 minutos, entrarían a la casa”, afirmó a Telemundo Nueva Inglaterra.

Lizeth Román, vecina y amiga de la familia en Leominster, exigió que se investigue lo ocurrido. “El uso de cazarrecompensas y de oficiales sin orden judicial debe revisarse. Los acorralaron. Salieron detrás de la casa e intentaron entrar por la ventana”, relató.

La familia confirmó que la niña de 5 años se encuentra bien de salud. El matrimonio, actualmente, tiene un proceso de asilo en curso y son padres de dos hijos nacidos en Estados Unidos.