Oficiales de Dallas abandonan la policía de manera masiva: "Algo está pasando. No sé qué es"

"Conviértete en un oficial de la Policía de Dallas", dice el anuncio que recluta a nuevos miembros. Dallas Police Department

Crece la alarma en Estados Unidos por la salida de oficiales de la Policía de Dallas. En las últimas semanas, en Texas, el sistema de pensiones y la asociación de policías advirtieron un número inusual de consultas de agentes que quieren abandonar la policía de manera masiva.

¿Por qué oficiales de Dallas quieren abandonar la policía de manera masiva?

Según compartió WFAA, la directora ejecutiva del sistema de pensiones, Kelly Gottschalk, reconoció haber recibido “muchas más llamadas de lo normal” de empleados que buscan jubilarse en la policía de Texas.

La funcionaria afirmó que “Algo está pasando allá. No sé qué es, pero estamos tratando de calmarlos”. Incluso contó que varios agentes le dijeron con urgencia “necesito irme ahora mismo”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Policías de Dallas, Jaime Castro, señaló que la asistencia a las reuniones de planificación financiera para el retiro está “por las nubes”, lo que confirma la tendencia de abandono.

Captura del anuncio promocional que busca nuevos miembros. Dallas Police Department

Factores detrás de la salida masiva en la Policía de Dallas

Castro explicó que esta situación no responde solo al cambio de jefatura, sino a una combinación de problemas que incluyen:

Fin de un programa especial de retención con altos pagos.

Cambios en los horarios de trabajo de los agentes.

Inquietud por el futuro del sistema de pensiones.

Incertidumbre en las negociaciones salariales con la ciudad.

El propio Jaime Castro advirtió que “es la tormenta perfecta de muchas cosas que se juntan”.

Mientras tanto, la ciudad intenta reforzar la Policía de Dallas con la contratación de 350 nuevos agentes y un aumento de salario inicial de 81,232 dólares.

Sin embargo, el desafío para el estado de Texas crece en medio de disputas legales sobre el sistema de retiro y el recuerdo de la crisis financiera de 2016, cuando el fondo estuvo cerca de quedarse sin recursos.