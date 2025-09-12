El mapa de Missouri se tiñe de "rojo" y Donald Trump festeja: "¡Hagamos a Estados Unidos grande otra vez!"

Donald Trump celebró el avance del nuevo mapa en Missouri y advirtió en redes sociales que estará “mirando de cerca” el voto en el Senado. The White House

El nuevo mapa electoral de Missouri se tiñó de "rojo" tras el avance de los republicanos en la Cámara baja. La medida fue celebrada por Donald Trump, quien presionó para que la versión aprobada no sufra modificaciones y se convierta en ley.

¿Por qué el "mapa rojo" de Missouri favorece a los republicanos?

“Estaré mirando de cerca”, escribió el presidente Trump en redes sociales luego de que la Cámara de Representantes aprobara el rediseño del mapa.

Según publicó The Kansas City Star, la propuesta divide a Kansas City en tres distritos con mayoría republicana, debilitando la representación de los demócratas en el 5º Distrito, actualmente en manos de Emanuel Cleaver.

Trump insistió en que la medida “dará a los habitantes de Missouri la oportunidad de elegir a un republicano MAGA adicional en las elecciones de medio término de 2026”.

También pidió al Senado local que lo ratifique “tal como está, para entregar una victoria gigantesca a los republicanos en el ‘Show Me State’ y en todo el país”.

Rechazo de los demócratas y protestas en Missouri

Los demócratas y organizaciones civiles advirtieron que el plan es un caso claro de gerrymandering, es decir, la manipulación de los límites de los distritos electorales con el objetivo de favorecer a un partido político sobre otro. Miles de ciudadanos ya se movilizaron en Jefferson City y se espera otra protesta en el Capitolio estatal.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, compartió la publicación de Trump y respondió con dureza: “Esto no tiene que ver contigo, tu voz ni lo que te importa. Si te ignoran en esto, también lo harán cuando necesites un hospital, empleos o maestros en tu comunidad”.

Los demócratas anticiparon que buscarán frenar la iniciativa con un filibusterismo, aunque los republicanos tienen la posibilidad de recurrir a un procedimiento excepcional para bloquearlo.