Mamografías gratis en el sur de Florida: La Mammovan visitará Miami-Dade y Broward para hacer exámenes gratuitos

Empresa líder en imágenes mamarias móviles que ofrece servicios de detección y diagnóstico de cáncer de mama. @3dmobilemammography

La Mammovan, una unidad móvil que recorre distintas comunidades de Florida, estará ofreciendo exámenes gratuitos de detección temprana de cáncer de mama en Miami-Dade y Broward. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de distintas organizaciones locales que permiten que las mamografías gratis en el sur de Florida sean una realidad para muchas mujeres en Estados Unidos.

¿Dónde estarán las mamografías gratis en Miami-Dade y Broward?

La Mammovan de 3D Mobile Mammography (Mammolink) se instalará en varios puntos del sur de Florida y cualquier persona interesada podrá acceder a estos exámenes gratuitos, siempre que se registre antes de la cita. Los organizadores aclararon que no habrá atención para quienes lleguen sin inscripción previa, por lo que es obligatorio reservar turno en línea en la página oficial del programa.

Algunas de las fechas confirmadas son:

11 de septiembre de 2025 : Miami Gardens City Hall (Miami-Dade)

22 de octubre de 2025 : E. Pat Larkins Community Center (Broward)

11 de diciembre de 2025: Miami Dade Corrections & Rehabilitation (Doral)

Además, la agenda incluye más jornadas en clínicas, centros comunitarios y organizaciones de salud en Tampa, Hialeah, Fort Lauderdale, Tamarac, Kendall y Miramar, entre otras localidades.

Exámenes gratuitos con tecnología avanzada en el sur de Florida

El proyecto cuenta con el respaldo de especialistas como el doctor Ryan Polselli, radiólogo y fundador de 3D Mobile Mammography (Mammolink).

Polselli asegura que la clave está en ofrecer imágenes claras y precisas gracias a la mamografía en 3D. “La detección temprana salva vidas”, remarcó en el portal oficial de la organización.

Los responsables del programa prometen que “la mamografía móvil 3D (Mammovan) utiliza solo tecnología de mamografía 3D y que todas las mamografías y diagnósticos serán interpretados por un radiólogo en imágenes mamarias capacitado, a diferencia de otras instalaciones”.