Leyenda olímpica vende sus medallas de oro y su casa para mudarse a Panamá: “Necesitaba el dinero”

Ser uno de los mejores clavadistas olímpicos en la historia no fue suficiente para el estadounidense Greg Louganis, quien decidió dar un giro total a su vida al vender su casa y sus posesiones más valiosas, sus medallas olímpicas, para iniciar una nueva etapa en Panamá en donde pretende “reinventarse”.

La venta de sus medallas y el inicio de una nueva vida

De acuerdo con New York Post, Louganis vendió tres de sus medallas olímpicas, dos de oro y una de plata, junto con su casa en California. En total, recaudó alrededor de 437,000 dólares, dinero que le permitió reorganizar su vida y dar un giro radical.

Según el propio atleta, lo hizo porque “necesitaba el dinero”, debido a los costos de mudanza y los gastos propios de un traslado de esta naturaleza.

Louganis explicó que estas medidas también tienen como objetivo reinventarse en esta etapa de su vida. Con los recursos obtenidos decidió mudarse a Panamá, donde buscará comenzar de nuevo con mayor tranquilidad y libertad personal.

People agregó que la decisión refleja su intención de cerrar un ciclo y enfocarse en un futuro más estable, incluso si eso significaba desprenderse de los símbolos más emblemáticos de su carrera.

Una carrera legendaria en los clavados

Greg Louganis es reconocido como uno de los mejores clavadistas de todos los tiempos dentro del olimpismo. Debutó en estas competencias a sus escasos 16 años, en donde logró una medalla de plata, demostrando su gran potencial y talento.

Logró su consolidación como clavadista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, donde conquistó un total de cuatro medallas de oro, dominando tanto en trampolín de 3 metros como en plataforma de 10 metros.

Otro reflejo de su espíritu deportivo fue su actuación en Seúl 1988, donde luego de golpearse la cabeza en un clavado durante las preliminares, se recuperó para lograr la medalla de oro días después. Este episodio consolidó su imagen de resiliencia y lo convirtió en una figura admirada en todo el mundo.

Además de sus logros olímpicos, Louganis también acumuló un gran número de títulos mundiales y panamericanos, convirtiéndose en uno de los mejores clavadistas estadounidenses.

Más allá de las medallas, Louganis también fue pionero en la visibilidad deportiva al hablar abiertamente de su orientación sexual y su diagnóstico de VIH en la década de 1990, un acto de valentía que lo transformó en referente no solo en el deporte, sino también en la lucha por los derechos LGBTQ+.

Aunque no se reveló el sitio exacto en donde iniciará esta nueva etapa de su vida, Louganis dejó en claro que desea encontrar un nuevo sentido a su vida a sus 65 años, luego de una trayectoria de triunfos y sacrificios.