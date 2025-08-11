Donald Trump dispara contra los homeless: "Las personas sin hogar tienen que irse inmediatamente"

El presidente Donald Trump arremetió con dureza en contra de las personas sin hogar en su red social Truth Social, en donde advirtió que debían abandonar de inmediato la zona central de Washington D. C. El mensaje fue dicho dentro de un contexto en el cual él busca “devolver” a la capital su seguridad y belleza. Días atrás, el mandatario habría amenazado con federalizar la capital de Estados Unidos, si la situación no mejoraba.

Trump ordena la salida inmediata de las personas sin hogar de la capital

En su publicación en Truth Social, Trump aseguró que hará que la “capital sea más segura y hermosa que nunca”. Su objetivo lo conseguirá a costa de que las personas sin hogar se vayan “inmediatamente”. Sin embargo, aclaró que se dará “alojamiento” a los homeless, pero lejos de la capital".

Asimismo, habló sobre la delincuencia: “A los criminales no les pediremos que se vayan. Vamos a ponerlos en la cárcel, donde pertenecen”.

El presidente también afirmó que esta acción será “muy rápida, igual que en la frontera”, y recordó que se pasó de “millones” de migrantes ilegales ingresando al país a “cero” en los últimos meses.

Una promesa para Estados Unidos

En otra publicación, Trump anunció que hoy dará una conferencia de prensa a las 10:00 a. m. (hora del Este) en la Sala de Prensa de la Casa Blanca. El anuncio se enfocará en el crimen y la “limpieza” en Washington D. C.

Asimismo, el mandatario cuestionó el gasto de 3.1 mil millones de dólares en la remodelación del edificio de la Reserva Federal, e indicó que se podía haber hecho solo con 50 o 100 millones de dólares, lo que les hubiera ahorrado 3 mil millones de dólares.

El presidente alegó que la alcaldesa Muriel Bowser “ha tenido muchas oportunidades” y que, aun así, “los números de crimen empeoran y la ciudad se ve más sucia y menos atractiva”. Prometió que la capital recuperará su esplendor previo a “las tiendas, la miseria, la suciedad y el crimen”, y afirmó que volvería a ser “la más hermosa del mundo”.