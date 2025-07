Joven cubano revela su tip infalible para conseguir trabajo en California sin saber inglés: "Puede que te vaya mucho mejor"

Un joven cubano que vive en Los Ángeles, California causó revuelo en redes sociales al compartir un consejo clave para quienes buscan empleo en Estados Unidos sin dominar el inglés. A través de su cuenta de TikTok, el usuario @cubanitoovlog explicó cómo consiguió trabajo en la cadena de tiendas Ross Dress For Less, donde se desempeña actualmente como cajero y reponedor. Según él, no solo es posible trabajar sin hablar inglés, sino también crecer dentro de la empresa si se está dispuesto a aprender.

Estos son los puestos que puedes ocupar sin saber inglés en California

El migrante comentó que, en su experiencia, muchas personas creen que hablar inglés es un requisito indispensable para conseguir empleo en Estados Unidos, pero remarcó que en tiendas como Ross Dress For Less hay múltiples puestos disponibles para quienes tienen un conocimiento limitado del idioma. Desde su cuenta, motiva a otros latinos a buscar oportunidades sin miedo al idioma.

Esta cadena estadounidense ofrece una variedad de posiciones que pueden adaptarse a distintos niveles de inglés y horarios. Entre ellas, se destacan el puesto de reponedor (stocker), ideal para quienes no hablan mucho el idioma, ya que consiste en sacar productos del almacén y colocarlos en los estantes. Otra opción es el asociado de piso, cuya función principal es mantener la tienda ordenada y saludar a los clientes, sin necesidad de tener conversaciones complejas.

También explicó que el puesto de cajero requiere un manejo básico del inglés, ya que implica interactuar con clientes durante el proceso de pago. Por otro lado, el rol de seguridad exige experiencia previa y un dominio más avanzado del idioma, debido a su nivel de responsabilidad. Finalmente, quienes aspiran a ser supervisores o gerentes deben empezar desde abajo e ir aprendiendo progresivamente, ya que estos cargos requieren fluidez tanto en inglés como en español.

Cómo aplicar a un puesto en Ross Dress For Less: el paso a paso

Para quienes deseen aplicar a un empleo en Ross, el joven compartió un procedimiento sencillo:

Ingresar al sitio oficial de empleos de la cadena.

Completar la búsqueda según el puesto deseado y la ciudad de residencia.

Una vez que se elige una vacante, hay que hacer clic en "Ver detalles y aplicar".

Crear una cuenta con los datos personales.

Completar el formulario en línea.

A pesar de que este proceso puede hacerse completamente en línea, el joven migrante dio un consejo clave que puede marcar la diferencia: presentarse directamente en la tienda y hablar con el manager. “Puede que te vaya mucho mejor”, aseguró. Según él, ese gesto demuestra interés y compromiso, lo que podría aumentar las posibilidades de ser contratado más rápido.

Gracias a su propia experiencia, asegura que es posible combinar funciones dentro de la tienda. "Yo empecé en la caja, pero cuando hay menos clientes me voy a acomodar productos", relató. Esto, según explicó, permite aprender más y tener mayores oportunidades de avanzar.

Con horarios laborales que van desde las 2 de la madrugada hasta las 8 de la noche, y tareas que no requieren un inglés avanzado, Ross Dress For Less se presenta como una opción atractiva para los migrantes recién llegados o aquellos que aún están aprendiendo el idioma. La historia de este cubano sirve de inspiración para muchos que buscan insertarse laboralmente en Estados Unidos sin dejar que la barrera del idioma los frene.