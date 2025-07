Ron DeSantis advirtió que habrá fuertes multas para los condados de Florida que no cumplan con esto a partir del 31 de julio

Ron DeSantis confirmó que los condados que no entreguen información clave podrían pagar multas diarias de hasta 100.000 dólares. Europa Press

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó una advertencia contundente a los gobiernos locales del estado: si no colaboran con una serie de auditorías que comenzarán a partir del 31 de julio, enfrentarán fuertes sanciones económicas. En una conferencia de prensa realizada en Fort Lauderdale, el líder republicano remarcó que estas inspecciones buscan garantizar un manejo fiscal eficiente por parte de los condados y municipios.

Multas diarias de hasta 100.000 dólares por incumplimientos

Acompañado por el nuevo director financiero del estado, Blaise Ingoglia, DeSantis explicó que la medida responde a lo que calificó como un “aumento excesivo” en los gastos de varios gobiernos locales. “Siempre queremos ser mejores. Por eso ordené iniciar auditorías a los gobiernos de condados y ciudades”, expresó. Según detalló, estas inspecciones son una extensión de las políticas de control del gasto que viene impulsando desde su llegada al poder.

Una de las advertencias más llamativas que lanzó DeSantis fue la posibilidad de imponer multas diarias de hasta 100.000 dólares a los condados que no cumplan con los requerimientos de las auditorías. La cifra se calcula a razón de 1.000 dólares diarios por cada elemento incumplido. Por ejemplo, si una entidad no entrega información sobre 100 ítems solicitados, deberá abonar 100.000 dólares por jornada.

El gobernador también aclaró que se podrán retener fondos estatales a aquellos municipios que no colaboren. “No vamos a seguir financiando a quienes no han demostrado ser buenos administradores de los recursos que ya tienen”, afirmó ante la prensa.

Governor DeSantis Makes Florida DOGE Audit Announcement in Broward County https://t.co/RCK9I5W3j2 — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 22, 2025

Broward, el primer condado de Florida que está en la mira

El proceso comenzará oficialmente el 31 de julio y el primer territorio en ser auditado será el condado de Broward. Según explicó DeSantis, esa administración local incrementó su carga tributaria de forma significativa en los últimos años, lo que justifica un análisis más exhaustivo de sus finanzas.

“Desde 2020, el condado aumentó los impuestos en 450 millones de dólares, sin contar las recaudaciones ad valorem”, precisó. También criticó el gasto de 800.000 dólares en el Rose Bowl y el salario del administrador del condado, que alcanza casi medio millón anual. “Hay muchas cosas que merecen una revisión minuciosa”, remarcó.

Otros condados también serán inspeccionados

Tras el inicio en Broward, las auditorías se extenderán a entre 10 y 15 condados más, según confirmó el propio gobernador. Algunos de los próximos en la lista son Gainesville, Miami-Dade y Palm Beach, aunque la lista completa será anunciada en los próximos días por fuentes oficiales del estado.

Ingoglia explicó que los operativos estarán a cargo de un equipo especial compuesto por auditores y expertos de distintas agencias estatales. La meta principal es identificar malos manejos, detectar excesos y exigir correcciones antes de seguir transfiriendo recursos. Con estas nuevas auditorías, el Gobierno de Florida refuerza su postura de tolerancia cero ante el derroche fiscal.