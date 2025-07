“¿Dónde está el lujo?”: una migrante cubana que vive en EE.UU. y trabaja en Walmart cuestiona el sueño americano

Una migrante cubana que reside en Knoxville, Tennessee, generó un fuerte impacto en redes sociales tras compartir su experiencia laboral en Walmart y poner en duda el “sueño americano”. En su cuenta de TikTok (@unacubanaenknoxville), la joven contó cuánto gana trabajando full time, cuáles son sus gastos mensuales que tiene y cómo enfrenta la dura realidad económica de vivir en Estados Unidos con un salario que, según afirma, apenas le alcanza para sobrevivir.

Vivir en Estados Unidos trabajando como empleada de Walmart

La mujer comenzó su testimonio con una pregunta que resume su frustración: “¿Realmente me alcanza el salario de Walmart para vivir o es solo una miseria?”. Según explicó, trabaja bajo un contrato de 40 horas semanales y cobra 15 dólares por hora. Eso equivale a 600 dólares a la semana, aunque aclaró que ese monto es en bruto, por lo que no cuenta los impuestos. Una vez deducidas las retenciones, su ingreso mensual ronda los 2000 dólares.

Pero no se limitó a hablar solo de números, sino que también detalló qué puede cubrir con ese ingreso. “Con eso tengo que pagar la renta, que pueden ser unos 1400 dólares al mes”, explicó. A esa cifra se le suman otros gastos fijos como alimentación, internet, teléfono y el coche. En total, estima que esos compromisos absorben casi todo su ingreso. “Y si tienes hijos o mascotas, ni te cuento”, agregó.

La trabajadora fue clara: con ese nivel de ingresos no es posible aspirar a una vida cómoda. “Uno trabaja en este país para pagar y seguir vivos, no para ahorrar, no para vivir bien”, lamentó. En sus palabras, el salario que recibe apenas le permite mantener a su familia en pie, sin posibilidad de ahorro ni disfrute. “Literalmente, solo para sobrevivir”, sentenció.

Estados Unidos y el desencanto del sueño americano

El testimonio de esta migrante cubana pone en jaque una de las promesas más repetidas del modelo estadounidense. “Siempre me pregunto: ¿dónde está el lujo, dónde está la vida americana?”, expresó con un tono de decepción. Su crítica apunta al contraste entre las expectativas que muchos tienen al emigrar a Estados Unidos y la realidad que encuentran una vez instalados.

A pesar de tener un empleo formal y estable, la joven afirma que el ingreso mensual no alcanza para cubrir todas las necesidades básicas sin ayuda adicional. “Todo lo que hemos logrado es gracias a mi esfuerzo y el de mi esposo. Y la gran parte es también gracias a mi negocio”, reconoció, dejando en claro que un solo salario no es suficiente para sostener un hogar.

Además, hizo hincapié en lo que considera una vida digna, más allá de lo básico: “Vivir no es solo pagar renta y comer arroz con huevo, para mí vivir es poder disfrutar también las oportunidades que te ofrece este país”. Pero hoy, según su testimonio, esa meta se encuentra muy lejos de concretarse.