Boticaria García, en Galicia: "El síntoma más frecuente de la menopausia no es el sofoco, sino el agotamiento"

Los libros de Marián García, más conocida como Boticaria García, son algo así como biblias de la salud, del bienestar emocional y físico y del cuidado propio y ajeno. Su manera de comunicar didáctica, lúdica, y con una prosa accesible a todo el mundo, -dice que "como a ella le gustaría que le explicara las cosas un mecánico"-, le ha valido su inclusión en las listas Forbes Top 100 Creativos y Top 100 Mujeres Líderes de España.

Esta doctora en Farmacia, graduada en Nutrición y Óptica y Optometría, decide qué libros escribir tras escuchar las sugerencias de su nutrida comunidad de seguidores -casi un millón en Instagram-. Después de atender desvelos de padres primerizos, reforzar la autoestima de sus potenciales lectores, o escribir una guía para hacer la compra de manera saludable, Boticaria García aborda en su noveno libro un campo no demasiado abundante a nivel informativo: La peri y la menopausia, y todo lo que ocurre alrededor de estas etapas vitales que afectan a la mujer llegada a una determinada edad.

Por medio de un abecedario y de la mano del doctor Javier Butragueño, Boticaria da respuesta a por qué a una determinada edad la grasa pasa de las caderas al abdomen, se acaban el colágeno o los estrógenos o el sentimiento es de cansancio extremo. También aborda los suplementos alimentarios y explica cuándo, cómo y quién debe hacer uso de medicamentos que, en los últimos tiempos, se han vuelto especialmente populares para adelgazar, como el Ozempic.

¿A qué edades es habitual que aparezcan la peri y la menopausia?

Podemos decir que, a partir de los 35 años, cualquier mujer que note síntomas o cambios en el periodo como desajustes, ciclos más cortos o sangrados más abundantes, estaría recibiendo una señal de que las hormonas están fluctuando. Pueden aparecer otros síntomas como irritabilidad, cansancio o falta de sueño. Sin embargo, la menopausia es un día: Es la fecha de cumpleaños de la ausencia de la regla. Cuando pasa un año y no te ha venido hablamos de menopausia. Hay síntomas que van a permanecer y otros que se van a ir regulando.

¿Son ambas cuestiones relacionadas con la salud poco estudiadas e, incluso, un poco tabú todavía a día de hoy?

Es importante esto que dices y, de hecho, nosotros estamos haciendo un estudio al respecto con la Universidad Politécnica de Madrid, que se llama Mujeres de Hierro también. Ya han participado 26.000 mujeres y va a ser el estudio más grande de España, no hay ninguno similar. Nuestro objetivo es analizar, precisamente, cuáles son los síntomas más y menos frecuentes en este sentido para encontrar las soluciones.

Siempre se habla de los famosos sofocos pero, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en estas etapas?

Pues no son los sofocos, de hecho, es el cansancio, el agotamiento. Más de 1.100 mujeres gallegas han participado ya en la encuesta y el 88% de ellas nos dicen que tienen cansancio, agotamiento y falta de resistencia física. Los sofocos tienen tratamiento, que es la Terapia Hormonal de la Menopausia, pero, ¿frente a la ansiedad y frente a la depresión? En perimenopausia, ansiedad y nerviosismo lo presentan un 75% y en postmenopausia, un 76%. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Es un tema social, coyuntural? ¿O es que las mujeres tenemos mucha presión? También puede ser que no nos estemos cuidando y tengamos esa falta de resistencia porque no estamos atendiendo al ejercicio y a la alimentación como necesitamos. Nuestras abuelas se movían para todo, pero nosotras ahora teletrabajamos y no nos movemos ni para teletrabajar. Esto tiene consecuencias.

Marián García durante su entrevista en Vigo. P.P.F.

¿Qué ocurre en nuestro cuerpo a partir de los 40 y por extensión, cuando aparecen la peri y la menopausia?

En la menopausia lo que ocurre y a partir de los 40, especialmente, es que unas hormonas que tenemos las mujeres que son los estrógenos y la progesterona se empiezan a 'jubilar'. Se producen cambios en el cuerpo. Los estrógenos, cuya función es almacenar la grasa, es decir, decidir a dónde va; cuando vas a ser madre llevan esa grasa a la zona de las caderas, sin embargo, cuando caen, la grasa se acumula en el abdomen. A partir de los 40 la mujer puede ganar como medio kilo de grasa al año si no hace nada por evitarlo. Los estrógenos también ayudan a construir músculo. De manera natural, las mujeres tenemos unos 'jefes de obra' que nos ayudan a reparar el músculo, pero cuando caen los estrógenos ese músculo disminuye y en el músculo están las mitocondrias que son las 'cocinas' en las que se quema la grasa. Por ende, si tienes menos músculo, tienes menos 'cocinas' para quemar la grasa, que va al abdomen. Si a todo lo anterior le sumamos el estrés y el cortisol en la zona abdominal, hay un aumento notable en esta zona. Si cae el estrógeno también lo hace el colágeno y aparecen las arrugas. La solución no es comer poco, pues el cuerpo entraría en estado de alarma. Es más importante ganar músculo que perder grasa.

El estrés, ¿puede provocar un cambio físico no deseado o impedir que el ejercicio físico haga el efecto esperado?

El estrés es la madre del cordero de esta época. El ejercicio en sí es un estresor, pero si es controlado y adaptado a cada persona, genera un beneficio porque el cuerpo se adapta. Sin embargo, si se entrena a un ritmo muy elevado, zona cuatro o zona cinco, y no se puede ni respirar, el estrés que genera el cuerpo es mucho mayor. En ese momento las mitocondrias no absorben la grasa. Hay que entrenar mucho volumen, pero lento y de manera sostenida.

Llama la atención que, en "Mujeres de hierro", una de las recomendaciones pasa por hacer sentadillas junto a la máquina de café.¿Es lo más realista dada la falta de tiempo que sufre todo el mundo en la actualidad?

Nosotros recomendamos el método 'tris-tras' que son entre 15 y 20 minutos de ejercicio, pero sabemos que incluso esto se hace cuesta arriba. Entonces, abogamos por comenzar por los mínimos. Una sentadilla es mejor que nada.

También aborda en su último libro el uso de complementos alimentarios. ¿Cuándo, cuáles, a qué edad y a quién se debería recurrir para asesorarse en este sentido?

Nos hemos mojado y hemos dado un "top-5" de los suplementos que tienen evidencia y que pueden ser interesantes en esta etapa: Son Magnesio, Omega 3, Vitamina D, Proteínas y Queratina. Son, además, difíciles de encontrar en la alimentación. No tienen receta, pero nuestro consejo es acudir antes de tomarlos a un profesional como puede ser un farmacéutico, un nutricionista o un médico. Si hay alguno que se puede medir con analíticas, bien, sino con la alimentación y el estilo de vida propios.

Dedica un capítulo al medicamento Ozempic.

Yo soy farmacéutica y sé que estos medicamentos han supuesto una revolución en el abordaje de la pérdida de peso. Inhiben la sensación de hambre y hay varios tipos. La vía oral está próxima a llegar también y ya no hablaremos solo de 'pinchazos'. Son fármacos para gente con obesidad, con sobrepeso u otras patologías como la diabetes. El problema es usarlos para esos dos o tres kilos que la gente se quiere quitar antes de verano. Con todo, como son muy efectivos, si se pierde mucho peso y no se entrena, se puede perder más músculo del necesario. Así luego será más fácil esa reganancia de peso.