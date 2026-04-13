El Sergas busca en Vigo 1.071 participantes para el proyecto "Xenoma Galicia"

Tras Santiago de Compostela y Barbanza, la Xunta de Galicia desembarca en Vigo con una nueva fase del proyecto "Xenoma Galicia", que iniciará una toma de muestras de sangre el próximo lunes, día 20 de abril. Para lo anterior, el Sergas emitirá un mensaje SMS de manera aleatoria con las indicaciones para la reserva de la cita, mediante la app Sergas Móbil, para la extracción de sangre -hoy se enviará el preceptivo recordatorio-.

Las citadas extracciones se realizarán en el Hospital Meixoeiro, de lunes a jueves, en horario de tarde: Entre las 15:30 horas y las 18:30 horas, hasta el próximo 9 de junio. En este sentido, el personal sanitario informará de los pormenores del proceso a los participantes, que no será necesario que acudan en ayunas.

Así, con las muestras recogidas se pretende identificar variantes de los genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditarios, síndrome de Lynch, e hipercolesterolemia familiar, así como nutrir el propio biobanco del proyecto.

En la primera y segunda fase del plan se detectó la presencia, en 27 personas, de variantes genéticas de alto riesgo. A estos pacientes, en consulta, se les informará de las opciones de seguimiento, sobre si será necesario abordar pruebas a familiares o con sugerencias de hábitos de vida saludables para disminuir el riesgo de que aparezca finalmente la patología.

Se buscará llegar a los 1.071 participantes en Vigo y, en el conjunto de Galicia, a los 5.000. En este sentido, el Gobierno gallego ha invertido 20 millones de euros en este proyecto, que buscará recopilar el ADN de 400.000 personas.

"Xenoma Galicia" está coordinado por la Consellería de Sanidade y dirigido por los investigadores de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica María Brión y Ángel Carracedo.