Vigo abre el plazo para inscribirse en sus clases gratuitas de bajo, guitarra, batería y canto

Vigo Sónico ofrece una gran variedad de talleres gratuitos para impulsar el talento musical y creativo Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha abierto este martes las inscripciones en la Academia Vigosónico. Se trata del programa municipal de iniciación musical que oferta clases gratuitas de bajo, guitarra, batería y canto en las instalaciones de Vigosónico.

Tal y como ha detallado el alcalde olívico, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación, el programa está dirigido a las personas empadronadas en Vigo desde los 10 hasta los 35 años. Los mayores de 36 años podrán acceder si quedan vacantes disponibles.

Las inscripciones estarán abiertas hasta completar plazas y las clases arrancarán el martes 15 de septiembre. Os martes será el turno de bajo, canto y técnica vocal, y el miércoles de guitarra y batería.

El objetivo municipal es facilitar el acceso a la formación musical, ofreciendo a la juventud un espacio en el que aprender y desarrollar su talento, compartiendo experiencias de la música. Caballero ha recalcado que se trata de un programa completamente gratuito.