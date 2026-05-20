Los restaurantes mexicanos más auténticos de Vigo: la Casa de México premia a tres locales olívicos

La gastronomía mexicana es una de las mejor valoradas internacionalmente. Tanto es así que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que mantener su esencia y tradición es fundamental, y tres restaurantes de Vigo lo hacen como ningún otro en la ciudad.

La Casa de México en España distingue con el Sello Copil a los restaurantes que mejor preservan la tradición mexicana en el país y que mejor representan su identidad culinaria. Se trata de un galardón que va más allá de funcionar como una guía gastronómica, sino que "fortalece los lazos culturales y comerciales".

En total, 136 establecimientos repartidos por toda la península han sido distinguidos con este galardón. Entre ellos, destacan siete restaurantes de Galicia, tres de Vigo:

Bendito Nopal , ubicado en la calle Luis Taboada, 6

, ubicado en la calle Luis Taboada, 6 Costera MX , ubicado en la calle Teófilo Llorente, 53

, ubicado en la calle Teófilo Llorente, 53 Sierra Madre Taquería, ubicado en la calle Alfonso XIII, 12

La Casa de México en España ha premiado a estos tres locales olívicos por utilizar productos originarios de México y ser fieles a sus técnicas culinarias tradicionales, así como por la autenticidad del menú y cuya propuesta respete la identidad cultural mexicana.