Ourense arrebata a Vigo el título al mejor bocata de Galicia de 2026

Los bocadillos gallegos entre los 15 finalistas del Campeonato de España de Bocatas Campeonato de España e Bocatas

Ourense ha destronado a Vigo en el III Campeonato de España de Bocatas celebrado este lunes por la noche. La '5ª Sinfonía' de O Patrón Bocatería se ha impuesto a la propuesta de La Artesata, consiguiendo así la distinción de mejor bocata de Galicia en 2026.

El campeonato tuvo lugar en El Puerto del Escondite de la Ciudad Financiera del Santander, en Madrid. Allí, se ha celebrado la cata a ciegas de los 15 mejores bocatas de toda España, entre los que se encontraba la '5ª Sinfonía' y 'Cerdo Gajja Kimchi' de La Artesata de Vigo.

El jurado profesional, compuesto por Celeste de la Banda, Emily Argiz, Julián Mármol, Óscar Velasco, Pipo Paniceres y Sacha Hormaechea, ha premiado como los tres mejores bocadillos de España a las propuestas de Brocata (Albacete), de Pangea (León) y de Cafetería Los Majuelos (Santa Cruz de Tenerife), en este orden.

Además, han premiado a La Tradicional de A Coruña, por su propuesta 'Terrachá'. El local coruñés ha sido distinguido por preparar 'El Bocata Más Tradicional'. También se han repartido los galardones 'Delivery by Glovo' y 'Audacious', ninguna ha recaído en Galicia.

Ourense, mejor bocata de Galicia

El III Campeonato de España de Bocatas también reparte premios por comunidades autónomas. En esta categoría, Ourense le ha arrebatado a Vigo la primera posición. La '5ª Sinfonía' de O Patrón Bocatería ha sido distinguido como el mejor bocadillo del país.

'Cerdo Gajja Kimchi' de La Artesata se ha alzado con el segundo puesto, destacando un año más como una de las mejores bocaterías de Galicia. En tercera posición, han premiado otro bocata de la ciudad de las Burgas: 'Estación de Canfranc' de La Estación de Lomán.

Así es el mejor bocata de Galicia

"Hay recetas que se sienten", definía el local ourensano su '5ª Sinfonía', que detalla que "todo empieza con un golpe directo" de fuego y kamado: costilla de vaca cocinada lentamente, profunda y melosa.

Un "rub de inspiración gallega y un glaseado de Mencía, miel y café aportan equilibrio" a un plato que es completado por un pan de masa madre, pimientos ahumados, pepinillo agridulce y cebolla en tempura.