Dónde comer en Vigo, según el músico Eladio Santos

Eladio Santos es una figura imprescindible en la escena viguesa y básica para entender la música en Galicia de las últimas décadas. Integrante de Medusa y de Foggy Mental, líder de Eladio y Los Seres Queridos y guardaespaldas de Tony Lomba, en su haber constan dos premios Martín Códax da música galega, un Premio MIN de la Música Independiente a mejor álbum en gallego y, sobre todo, el reconocimiento de crítica y público.

Durante este verano, estará todos los miércoles en La Casa de Arriba presentando sus canciones, las que edita en solitario y con su propio nombre, unos conciertos que contarán con múltiples invitados y donde "surgen momentos muy mágicos".

En Treintayseis, invitamos a Eladio a recorrer los locales que más frecuenta y aquellos que recomienda para poder hacer una ruta que dure todo el día, desde el desayuno hasta dónde tomarse una copa, por la ciudad.

Para desayunar

Panadería El Atelier de Diego Caride - Rúa de San Roque, 101, Lavadores, 36205 Vigo, Pontevedra

Aunque reconoce que es de salir de casa "desayunado", para esa primera e importante comida del día recomienda El Atelier de Diego Caride, en la calle San Roque. "Tiene de todo y el café está muy bien", explica. "Si te gusta desayunar con dulce, salado o lo que sea, está guay", sentencia.

Para tomar el aperitivo Taberna A Mina. Cedida Taberna A Mina - Rúa San Vicente, 8, 36202 Vigo, Pontevedra

La Mina". Para el cantante vigués, esta taberna tiene "mucha frescura y, a la vez, solera", un local que destaca por "toda la historia que tiene detrás" y que "está lleno de gente joven, que le da una fuerza brutal". Para el aperitivo, no cabe duda: "Indiscutiblemente, como todo el mundo,". Para el cantante vigués, esta taberna tieneun local que destaca por "toda la historia que tiene detrás" y que "está lleno de gente joven, que le da una fuerza brutal". Eladio, además, no escatima elogios, tanto para la comida, "está todo buenísimo", como al servicio, ya que "la gente es súper simpática".

Para comer Casa Obdulia en la Avenida de Galicia en Vigo. ISINAC Casa Obdulia - Avenida de Galicia, 140, Teis, 36216 Vigo, Pontevedra

Casa Obdulia, en la Avenida de Galicia, es la recomendación a la hora de comer. Esta casa familiar de comidas recomendada por la guía Michelín y regentada el chef Juan Manuel de la Cruz "tiene muy buenos menús" y es un restaurante "muy bien equilibrado", según Eladio. "Una maravilla", concluye.

Para merendar

Cafetería Nuevo Derby. Facebook Nuevo Derby

Un trío de ases para la hora de la merienda, tres cafeterías situadas en la calle Urzaiz, las tres en muy pocos metros: Ecos, Nuevo Derby y Le Monde. "Me gustan porque son céntricas, me siento y me encuentro a todo el mundo y, más que nada, también me gusta mucho que tienen todos los periódicos", repasa Eladio. "Me encanta, es mi momento", destaca de la posibilidad de sentarse a "echarle un ojo a los tres o cuatro periódicos".

Otras tres recomendaciones para la hora de cenar, para estómagos más agradecidos y para aquellos que quieren difrutar de un bocadillo o de una tapa. En primer lugar, Lume de Carozo, en el casco vello, "mítico y sobre todo porque la gente que lo lleva es fantástica, el ambiente es muy bueno y la comida también".

En segundo lugar, una recomendación ex profeso de Eladio que siempre hace: "El bocata de calamares completo en el Rin Ran". Para cerrar esta terna, otra de las recomendaciones que le da a la gente de fuera para "comer algo rico y con toque autóctono", el Bar Carballo.

De ahí, la "tortilla liquidilla" y, en especial, "los calamares, que me parecen una pasada". "Los madrileños que presumen de eso que llaman calamares, que no son calamares, que vengan y prueben estos, porque está crujientes, riquísimos y saben a calamares, no a goma".

Para tomar una copa La Fábrica de Chocolate. La Fábrica de Chocolate

Para la noche, tampoco podían faltar otros de los tres locales con más personalidad de Churruca. La Fábrica de Chocolate, "donde estoy yo siempre", matiza, "viendo un concierto o lo que sea, el ambiente es súper bueno y los precios también". En la misma calle, se encuentra la Reserva, "un sitio muy acogedor que también están allí todos los músicos de Vigo", explica Eladio, y donde también destaca tanto la gente como el ambiente.

En último lugar, un local con mucho significado para el vigués: La Casa de Arriba. "Es un sitio súper especial para mí, fui parte de sus primeros años y ahí es donde nació Eladio y los Seres Queridos para cubrir las actuaciones de verano". En este mismo lugar, y también en verano, es donde se podrá encontrar cada miércoles a Eladio Santos con sus canciones.