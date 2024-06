"Obra Incompleta" y el Palacete dos Mendoza, una ventana abierta al arte en Pontevedra

El realismo pictórico de la artista Fernanda Fernández se traslada este mes de junio desde la ciudad de Vigo hasta la sede de Turismo Rías Baixas en la Boa Vila, en una exposición promovida por la Diputación de Pontevedra. De origen vigués, aunque nacida en Buenos Aires, esta pintora de alma gallega utiliza el color y las perspectivas para acercar al espectador al detalle de cada lienzo ―o quizás del mundo― de un modo diferente y especial en esta selección de óleos propios. En cualquier caso, en esta ocasión el Palacete dos Mendoza será el escenario de Obra Incompleta, una muestra vibrante y genuina de temática variada en la que destacan los paisajes de mar, las escenas urbanas y los horizontes naturales.

Esta serie de pinturas firmadas por la artista viguesa podrá visitarse en la sala de exposiciones del Palacete dos Mendoza hasta el próximo domingo 30 de junio. La sede pontevedresa mantendrá sus puertas abiertas de lunes a viernes en horario continuado de 9:00 a 21:00 horas; mientras que los sábados, domingos y festivos el horario de visita del espacio se extenderá desde las 10:30 a las 14:30 horas y de 16:30 a 20:00 horas por la tarde.

El arte del realismo y las escenas cotidianas

Distintas pinturas de Fernanda Fernández para "Obra Incompleta". Diputación de Pontevedra

Obra Incompleta presenta la Rías Baixas bajo la mirada artística de Fernanda Fernández. La compilación de óleos elegida para la exposición en el Palacete dos Mendoza se hace eco, en su mayoría, de los paisajes de este geodestino del sur de Galicia. Mares, puertos, camelias, embarcaciones y hasta el archipiélago de las Cíes o la explanada de la Escuela Naval-Militar de Marín se han convertido esta vez en el hilo conductor de las pinturas de la viguesa, cuyos trazos realistas se fusionan con las distintas tonalidades y perspectivas presentes en la Tierra.

Utilizando como base la tela, el lienzo o el lino, los óleos de Fernanda Fernández se van configurando uno a uno a través del arte figurativo para mostrar una realidad que, como la vida misma, encuentra en su camino una temática de gran alcance. "Para retratalos busca a perfección, captando co pincel non só o que o ollo ve, e a luz dos seus cadros fala da limpeza do aire do bosque, da densidade do aire industrial ou do sal do mar", apuntan desde la Diputación de Pontevedra sobre los paisajes presentes en la obra de la artista.

Una vida dedicada al arte

Fernanda Fernández en una de sus exposiciones en Madrid. Xunta de Galicia

Hija de emigrantes gallegos y nacida en Buenos Aires (Argentina) en 1965, la artista Fernanda Fernández Suárez piso Galicia por primera vez con apenas tres años y pronto se inició en el mundo del dibujo de la mano de la Escola de Artes e Oficios de Vigo (donde estudió entre 1876 y 1980). A partir del año 1984 se muda a la capital madrileña para estudiar Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, período en el que todavía mantiene en activo su enorme pasión por la pintura. De hecho, ya en 1986 se une al taller del pintor y dibujante argentino Enrique Sobish para perfeccionar sus trazos y técnica, momento en el que también termina de desarrollar y reafirmar su personalidad artística. Desde entonces, en la producción de Fernanda Fernández manda el arte figurativo, sintetizado en un estilo pictórico al que se ha mantenido fiel durante las más de dos décadas que lleva exponiendo a caballo entre Galicia y Madrid.

En el año 1990 regresa a la ciudad Olívica y establece en ella su residencia habitual y artística, generando una actividad constante y exponiendo con gran éxito en distintas ciudades y galerías. De hecho, es preciso recordar que la gran metrópolis viguesa ha sido, sin lugar a dudas, una de las principales fuentes de inspiración para sus piezas más urbanas, con el puerto pesquero, las torres de García Barbón o las Islas Cíes como estrellas del recorrido artístico por esta ciudad gallega. En todo caso, lo cierto es que sus óleos y pinturas tampoco han pasado desapercibidas en el ámbito más profesional, habiendo sido distinguida en varias ocasiones y ganadora de certámenes tan importantes como el Concurso Bello Piñeiro de Murgados en los años 2004 y 2006; o el Carmen Holgueras de Madrid también en 2004.