El vino de las Rías Baixas que triunfa en todo el mundo: tiene 93 puntos Parker y cuesta 14 euros

No hace falta ser experto en enología para disfrutar de un buen vino, si bien expertos como Robert Parker tienen en cuenta elementos como la clase de uva, la textura, el color y el sabor para valorar si un vino merece un sobresaliente o no. El crítico estadounidense que cambió los números por los vinos lleva ya unos años retirado, pero el equipo de expertos 'The Wine Advocate' continúa su legado actualizando cada año puntuaciones de vinos de todo el mundo, incluidos los de la D.O. Rías Baixas.

La escala Parker tiene un rango de entre 50 y 100 puntos y para que un vino sea considerado 'Extraordinario' (de 96 a 100 puntos) debe mostrar todas las características que se esperan de un vino de su tipo. Para que sea 'Sobresaliente' tiene que tener al menos 90 puntos, mientras que un vino 'Correcto' debe tener entre 80 y 89 puntos. Estos no tienen defectos apreciables y muestran destellos de finura, si bien apenas están por encima de la media.

El vino blanco que debes probar

Uva albariño

Que un vino sea 'Sobresaliente' o 'Extraordinario' no es sinónimo de que cueste un pastizal. La lista creada por el crítico Robert Parker incluye vinos de complejidad excelente y con carácter por menos de 15 euros y un ejemplo perfecto es el Finca A Pedreira 2023, de Bodegas Fulcro, en Sanxenxo (Pontevedra). Este vino blanco que tiene 93 puntos Parker y puede ser tuyo por solo 14,10 euros.

Finca A Pedreira 2023 es un vino blanco de la D.O. Rías Baixas que recuerda a los de antes, sin aromas tropicales. Se presenta con un atractivo color amarillo pajizo y destellos dorados. "Este vino blanco es un ejemplo de equilibro, ofreciendo una densidad que sorprende por su frescura", apunta el portal especializado Decántalon.

En nariz, despliega un abanico de aromas donde predominan las flores de naranjo y las notas cítricas de lima y limón, acompañadas por la dulzura del pomelo y la delicadeza de los melocotones blancos. "Al degustarlo, su carácter salino nos trasporta a la costa, perfilando su frescura y su complejidad".

El clima atlántico, la orografía y composición de los suelos y la variedad de uva albariño da como resultado un vino sobresaliente y accesible para prácticamente todos los bolsillos. Finca A Pedreira es un vino blanco elaborado por Bodegas Fulcro en un viñedo de la subzona del Salnés que mira al mar y se encuentra situado sobre suelos arenosos graníticos.

Este vino blanco, que tiene 93 puntos Parker y cuesta 14,15 euros, fermenta en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar sobre sus propias lías durante cinco meses sin realizar la maloláctica. Con esto, Finca A Pedreira 2023 hace un guiño a los vinos de antes, sin aromas tropicales, "austero, directo y salino".

Sobre Bodegas Fulcro

La historia de Bodegas Fulcro comienza en el año 2009 de la mano de Manuel Moldes. Los viñedos se extienden por diversas fincas de Meaño y Sanxenxo y a pesar de la corta trayectoria, se ha consolidado como uno de los referentes en la región de las Rías Baixas. Con una producción limitada, Bodegas Fulcro se caracteriza por producir vinos de calidad que reflejan la atención constante a cada estapa del proceso de elaboración.