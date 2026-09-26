Maku (7 hijos y 11 nietos), y su receta más fácil de una empanada con 2 ingredientes: "Queda espectacular"

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La comida de las abuelas siempre ha destacado por ese sabor tan perfecto e imposible de igualar. Son recetas hechas "a ollo", con buena dosis de experiencia y que se convierten en platos exquisitos. Esa es, precisamente, la magia de las abuelas, siempre presentes y capaces de sorprender en todo momento.

Maku Moreno es una abuela gallega que triunfa en redes sociales con sus recetas veganas. En su perfil comparte propuestas de todo tipo y para todos los gustos, muchas de ellas muy sencillas de preparar, como esta deliciosa empanada elaborada con tan solo dos ingredientes, una receta fácil con la que quedarás de maravilla si tienes visitas en casa.

"Una empanada muy sencilla para merendar"

Maku Moreno, la abuela gallega que publica en redes sociales sus recetas veganas, ha compartido una elaboración perfecta para preparar en casa cuando apetece algo rápido, sencillo y resultón.

Se trata de una empanada que apenas requiere tiempo y que se elabora con solo dos ingredientes: queso y pavo. Una receta pensada para la merienda, aunque también puede servir como el aperitivo perfecto si tienes visitas en casa que no te esperabas y no tienes tiempo para elaborar recetas más complejas.

Para preparar esta empanada, Maku ha optado por utilizar queso y pavo veganos, siguiendo la filosofía de su perfil, pero la receta es apta para todo tipo de variaciones y se adapta a los gustos de cualquier persona.

Puedes apostar por productos de nuestra gastronomía para darle un toque más gallego. El queso de Arzúa-Ulloa aportará un sabor suave y ligeramente ácido a la receta; el San Simón da Costa, ese característico toque ahumado; mientras que el queso de tetilla te permitirá conseguir una textura súper cremosa.

Son solo algunos de los muchos quesos gallegos que puedes utilizar en esta receta.

La preparación no puede ser más sencilla. Basta con colocar una base de masa de empanada, añadir encima los ingredientes en las cantidades que quieras, y cubrir todo con otra masa. Después, solo hay que cerrar bien los bordes para evitar que el relleno se pierda y hornear hasta conseguir que la masa quede crujiente y dorada.

Puedes utilizar masa comprada en el supermercado o prepararla en casa. En este último caso, tendrás que dedicar algo más de tiempo, ya que la preparación y el amasado pueden llevar entre 15 y 20 minutos, además del correspondiente reposo.

Si optas por una masa ya preparada, la receta es realmente sencilla y muy práctica cuando hay invitados en casa y el tiempo se te ha echado encima. En cuestión de minutos se puede tener listo un aperitivo que, según la abuela Maku "queda espectacular".

"Es el aperitivo perfecto para quedar de lujo sin complicarte la vida", dice. "Se hace en un momento, pero desaparece en segundos… así que si quieres probarla, ¡más vale que te guardes un trocito!", advierte Maku.