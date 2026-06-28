Este municipio español esconde el restaurante favorito de Xoel López para una escapada veraniega

Con más de 20 años de trayectoria musical, Xoel López conoce bien cada rincón de España gracias a los conciertos que ha ofrecido a lo largo de su carrera y a las paradas que ha realizado durante sus giras.

Ahora, la Guía Repsol le ha preguntado por su restaurante favorito de Galicia para una escapada veraniega, y el cantante de éxitos, como Lodo, Parando el tráfico y Tendremos que esperar, lo tiene claro: La Taberna de Pepe Solla, en Poio (Pontevedra).

El restaurante favorito de Xoel López para una escapada veraniega en Galicia

Tomate rosa Guía Repsol

La edición de verano de la Guía Repsol ha dejado más de 250 soletes repartidos por toda España, 17 de ellos en Galicia. En esta ocasión son famosos como Xoel López los que recomiendan sus lugares favoritos en las vacaciones.

La Guía Repsol ha revelado esta semana los lugares donde cantantes como Xoel López paran en carretera durante las giras, toman algo después de ensayar o comen con amigos o familiares durante las vacaciones.

En este sentido, el músico gallego elige La Taberna de Pepe Solla. Situado en el municipio de Poio, el establecimiento se ha consolidado como una de las opciones más atractivas de la zona, junto al restaurante familiar del chef tres Soles Guía Repsol, Casa Solla.

Bonito y gazpachuelo Guía Repsol

"Una taberna donde comer tapas impresionantes a la vez que escuchas vinilos top (de la colección personal de Pepe). Mis tapas favoritas son el bonito y gazpachuelo, y el tomate rosa aliñado de la finca de Ana", recomienda el músico Xoel López.

La temporada manda en la carta de La Taberna de Pepe Solla. De hecho, durante el pasado verano, el chef se decantó por el tomate rosa que resulta ser el favorito del cantante gallego. El plato se completa con los siguientes ingredientes: semillas de mostaza encurtida, cebolla morada encurtida y mini pepinillo en flor de la misma finca de Ana.

También cuenta con varias opciones de platos elaborados a la brasa, así como una bodega con más de 2.000 referencias. En este sentido, su carta de vinos se muestra en tres tomos: tinto, espumosos y blancos, y generosos y dulces.

Además, la lista incluye un total de 280 champagnes.

"Ya solo quedaría el postre, la estrella y el que suele dejar las anécdotas más divertidas de la experiencia. Es un flan con nata, como el que se puede probar en toda taberna, y al mismo tiempo, una propuesta que de sencilla, atrapa y sorprende", señalan desde la Guía Repsol.