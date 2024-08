¿No te preocupa el colesterol? Pues esta es la fiesta que no debes perderte en Galicia

Que el verano es una época para disfrutar y no discernir entre excesos y los que no lo son está más que aceptado. Por esto, en Covelo pensaron que era buena idea hacer coincidir una de sus fiestas gastronómicas más populares, la "Festa do colesterol por un día", con la patronal en honor de la Virgen de la Guía.

Y es que dejar de pensar en las "estrellitas" de las analíticas por un día no está mal, o al menos eso piensan en este municipio de la provincia de Pontevedra que, el próximo sábado, día 17 de agosto, servirá a los asistentes a la fiesta huevos, patatas y chorizo en la Praza de Maceira.

El menú, de ocho euros, incluirá, además, pan y postre. También habrá servicio de bar con "prezos económicos" para acompañar la hora de la comida.

Antes de la cita gastronómica tendrá lugar la segunda edición del "Concurso de Empanada de Mazá", que arrancará a las 12:30 horas con premios que llegarán a los 75 euros. Quien desee participar podrá inscribirse previamente en el teléfono 626 986 510.

En lo tocante a la música, la charanga Los Encerellados y Los Lunes al Sol pondrán el ritmo a la jornada festiva. No faltarán hinchables gratuitos, puestos de artesanía y productos de proximidad.

Festa do Colesterol por un día

Fiestas en honor a la Virgen de la Guía

Antes de la cita del domingo, hoy miércoles, día 14 de agosto, tendrán lugar las fiestas en honor a la Virgen de la Guía desde las 12:30 horas. A las 19:30 horas arrancarán los juegos infantiles y, a las 22:30 horas, la verbena con el grupo Pentágono y el DJ Mesu.

El jueves, día 15, la misa comenzará a las 10:00 horas. A continuación se celebrará una procesión hasta la capilla de la guía, en donde habrá otra misa a las 11:15 horas y a las 12:15 horas. Tras los actos litúrgicos se podrá disfrutar de la tradicional romería. No faltarán los puestos de comida, pulpeiro, y música con el grupo de gaitas Tía Isolina.