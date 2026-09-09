Gran fiesta de los callos el 13 de septiembre por 13 euros con bebida y pan: habrá pulpo y empanada

Los callos a la gallega se caracterizan por llevar garbanzos y pata de ternera, además del vientre de ternera y chorizo. Es uno de los platos más tradicionales y emblemáticos de Galicia y, ahora que se acerca el frío, es también una de esas recetas contundentes que más apetecen para disfrutar de un buen festín.

En Poio (Pontevedra) celebran este domingo, 13 de septiembre, su tradicional Festa dos Callos, que este año alcanza ya su 16ª edición. Se trata de un evento gastronómico más que consolidado que, año tras año, reúne a cientos de vecinos y visitantes alrededor de uno de los platos más queridos de la gastronomía gallega.

Menú de callos, con pan y bebida

Un buen plato de callos siempre apetece. Y no solo cuando hace frío, siempre es un buen momento para tomar una tapa o un pincho con un vinito o una cerveza bien fresquita. Y de esa opinión, no se baja ningún gallego. Tanto en julio como en agosto se hacen fiestas en honor a los callos en diferentes municipios de la comunidad, y septiembre, no iba a ser menos.

El próximo domingo, día 13, Poio volverá a poner el sabor gallego en el centro de la mesa con la XVI Festa dos Callos, que tendrá como escenario la Alameda de A Seca, donde todos los asistentes tendrán el placer de disfrutar de este emblemático plato.

La fiesta arrancará a partir de las 12:00 horas y permitirá degustar una ración de callos por 13 euros. El menú incluye pan y bebida, a elegir entre vino o agua, para acompañar este plato elaborado tan rico.

Aunque los callos serán los protagonistas, la oferta gastronómica irá un poco más allá. Durante la jornada también habrá otros clásicos de la cocina gallega de lo más populares, como el pulpo y la empanada. Sin duda, dos manjares que siempre entran bien y que son bienvenidos en cualquier mesa gallega.

Y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, no hay fiesta en Galicia que no tenga música, y Poio no iba a ser menos. Habrá una actuación de un grupo de gaitas para darle ese toque enxebre a esta celebración.