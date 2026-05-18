París de Noia y Panorama se reúnen en esta fiesta tradicional con 9 días de celebración a principios de junio

La llegada del mes de junio solo puede significar una cosa: la Festa da Coca ya está aquí. Del 30 de mayo al 7 de junio, el municipio de Redondela (Pontevedra) celebrará una nueva edición de esta tradicional festividad.

La cuenta atrás está a punto de terminar y la programación festiva ya tiene perfilados todos los detalles para una cita que este año contará con las actuaciones de dos de las grandes orquestas del panorama nacional: París de Noia y Panorama.

París de Noia y Panorama confirman fecha en Redondela

Dentro de sus apretadas agendas, París de Noia y Panorama ya han confirmado su presencia en la Festa da Coca. Panorama actuará el miércoles 3 de junio, mientras que la formación de Noia (A Coruña) cerrará las fiestas el domingo 7 de junio con la actuación de clausura.

La celebración contará además con una intensa programación musical en la que también figuran la orquesta Gran Parada, Marc Seguí y el festival Rock Redondela, que reunirá sobre el escenario a El Drogas, Los Ásperos y Chocolate Sexy, entre otros artistas.

La Festa da Coca se prolongará durante una semana repleta de actividades y propuestas para todos los públicos, desde los clásicos desfiles de gigantes y cabezudos hasta espectáculos infantiles y cantajuegos.

Como cada año, el pregón inaugural dará el pistoletazo de salida a unas fiestas en las que tampoco faltarán algunos de sus actos más emblemáticos, como el solemne Relevo de Penlas, la Danza de Espadas y el homenaje a los alfombristas.

El traslado de la Virgen 'A Gabacha' de la iglesia de Vilavella a la iglesia de Santiago, acompañada por la Danza das Espadas, de las Penlas y de la Banda de Música de Redondela, tendrá lugar el jueves 4 de junio, a las 11:00 horas.

El retorno de la Virgen tendrá lugar el viernes 5 de junio. Ya durante el fin de semana, la programación festiva se intensificará con numerosos conciertos, además de celebración del tradicional desfile de la Coca con los Mordomos y Dianiños.

Origen y curiosidades de la Festa da Coca

Danza das Espadas e das Penlas durante la Festa da Coca, en Redondela.

La Festa da Coca es uno de los festejos más curiosos de Galicia. Mezcla mitología pagana con tradición católica y su origen se remonta a 1482, cuando se declaró día santo el jueves de Corpus Christi en todo el Obispado de Tui.

Según cuenta la leyenda, en Redondela vivía un dragón que llevaba a las mujeres más hermosas de la villa a su guarida. Sin embargo, los jóvenes marineros, hartos de las maldades del monstruo, decidieron darle caza alzando sus espadas.

Tras una larga batalla, los marineros lograron rescatar a las prisioneras del dragón y llevaron el cuerpo al centro de Redondela. Allí, los marineros agarraron las espadas y comenzaron a bailar alrededor del monstruo.

Para recordar esta historia, todos los años en el desfile del Corpus Christi, desfila por las calles la figura de la Coca y se realiza la tradicional Danza de las Espadas y las Penlas.