Confirmado: doble fiesta gastronómica en Galicia con pulpo y carne ó caldeiro hasta reventar

Las fiestas gastronómicas suelen ocupar un lugar destacado en la agenda de ocio en Galicia, y no es para menos: una verdad universal es que en esta región del noroeste de la Península se come espectacularmente bien.

Ahora que el verano se acerca poco a poco, ya solo quedan cinco domingos por delante, cada vez más municipios, pueblos y aldeas se suman a la celebración de fiestas con guiños gastronómicos, como la que tienen previsto organizar los vecinos de O Picouto.

Pulpada, verbenas y 3 días de fiesta

La parroquia de San Cibrao das Viñas (Ourense) ya tiene todo listo para sus tradicionales fiestas en honor a Santa Rita. La programación, en realidad, ya arrancó el pasado 9 de mayo con una gran fiesta de los callos y verbena, pero todavía quedan por disfrutar los días grandes.

Los días centrales de las fiestas de O Picouto serán los próximos 22, 23 y 24 de mayo. En total, vecinos y visitantes disfrutarán de tres jornadas consecutivas de celebración, buen rollo, gastronomía y música.

Precisamente, una gran pulpada y una comida de carne ó caldeiro, ambas con reserva previa, darán el pistoletazo de salida a los eventos del fin de semana.

Durante la jornada, los comensales podrán disfrutar de dos de los platos más tradicionales y sabrosos de la gastronomía gallega. Además, una vez que finalice la comida, la fiesta continuará con una verbena amenizada por la discomóvil Show.

Al día siguiente, la programación festiva incluye futbolín y juegos diversos por la tarde y una verbena a cargo de la orquesta Tokio. Y para poner el broche final a las fiestas, el domingo se presenta cargado de actividades y con una programación de lo más completa.

Desde pasacalles hasta sesiones vermú, la fiesta en O Picouto también reservará espacio para los actos litúrgicos e incluso para un concurso del tradicional juego conocido como A Chave. A continuación, te detallamos la programación completa de las fiestas en honor a Santa Rita:

Viernes, 22 de mayo

Gran pulpada y carne ó caldeiro

Verbena con la discomóvil Show

Sábado, 23 de mayo

Por la tarde, partidas de cartas, futbolín y juegos diversos

A las 00:00 horas: Verbena amenizada por la orquesta Tokio

Domingo, 24 de mayo