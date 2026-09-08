El municipio marinero donde comer mejillones a reventar y bañarte en una piscina natural gratuita

Además de los mejillones, también son muy típicos los camarones, nécoras, pulpo, calamares, chocos y las sardinas Shutterstock

La costa de Galicia cuenta con municipios que son un auténtico paraíso y que merece la pena descubrir. Playas de ensueño, cascos antiguos empedrados con una historia muy especial, paisajes verdes y una gastronomía exquisita son solo algunos de los atractivos por los que esta comunidad es tan visitada.

Si eres fan del marisco, lo cierto es que este manjar se puede degustar en cualquier punto de Galicia, sobre todo en las zonas costeras. Moaña (Pontevedra) es una localidad con muchos encantos y en la que los productos del mar son los grandes protagonistas de sus platos, sobre todo los mejillones.

Comer mejillones con vistas increíbles

Uno de los mariscos más degustados en Moaña Shutterstock

La gastronomía es, sin duda, uno de los grandes atractivos de Moaña, especialmente para esas personas a las que les encantan los sabores del mar. Su privilegiada ubicación en la ría permite llevar a la mesa productos frescos y de gran calidad, entre los que destaca especialmente el mejillón.

Cultivado en las bateas de la ría de Vigo, es uno de los grandes protagonistas de la cocina local y puede degustarse de numerosas formas, al vapor, en salsa verde, a la marinera, gratinados... pero siempre conservando ese sabor intenso y característico del Atlántico.

Junto al mejillón, la oferta gastronómica incluye camarones, nécoras, pulpo, calamares, chocos y las sardinas, especialmente apetecibles durante los meses de verano. "Las personas más afortunadas podrán degustar el tradicional pan de trigo o de millo que aún se elabora por esta zona y que es un complemento ideal para acompañar estos platos", indican desde Turismo de Moaña.

En cualquiera de los restaurantes de este municipio puedes degustar los diferentes manjares típicos de la zona, siempre disfrutando de unas vistas privilegiadas hacia el Atlántico y con opciones para todos los gustos y paladares.

Y para celebrar esta riqueza gastronómica, Moaña cuenta con varias citas imprescindibles en su calendario, como la Festa do Mexillón, que se celebra el primer domingo de julio, además de la Romaría da Carballeira de Brolle y la Feira do mel, en agosto.

Qué ver y hacer en Moaña

Sin duda, uno de los grandes atractivos de Moaña son las playas repartidas en sus 20 kilómetros de costa, entre los que destacan Xunqueira y O Con, además de Domiao, Canaval, Meira, San Bartolomeu y Niño do Corvo. Son espacios ideales para disfrutar del paisaje y de un día de sol.

Incluso, si no te apetece la playa, tienes la opción de darte un baño refrescante en la Poza da Moura, una increíble piscina natural y gratuita para refrescarte en medio de la naturaleza.

Poza da Moura. Turismo Rías Baixas

Para conocer la historia de la zona destaca el Castro de Montealegre, un importante yacimiento de época castrexa. Cerca se encuentra el Dolmen de Chandarquiña, con más de 5.000 años de antigüedad, que tiene 11 piedras verticales y 5 en el corredor, además de la Torre de Meira, de origen medieval.

No pierdas la oportunidad de recorrer el paseo marítimo de Moaña. Este recorre buena parte del municipio y permite caminar junto al mar mientras disfrutas de unas vistas espectaculares. Durante el recorrido se pueden contemplar la estatua de O Fisgón, los jardines de Concepción Arenal y diferentes monumentos como el 'Mariñeiro', la 'Lura' y la 'Balea Anduriña'.

Estatua de O Fisgón, en Moaña Concello de Moaña

Visitar alguno de sus miradores es imprescindible para sorprenderte con las increíbles vistas. Algunas opciones son el Miradoiro da Fraga, Monte Faro o As Mans do Monte, entre otros.

Si eres de las personas a las que les gusta hacer una buena ruta de senderismo, tienes la opción de realizar la Ruta do Río Fraga, de unos 6 kilómetros, o itinerarios más sencillos como el Sendero de Rial da Arca, de 2,6 kilómetros.