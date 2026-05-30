La idílica playa perfecta para hacer nudismo: 50 metros de longitud, aguas cristalinas y arena fina

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchas personas empiezan a planificar sus vacaciones o pequeñas escapadas por la costa gallega para disfrutar de sus playas y calas, conocidas por su belleza natural y su entorno tranquilo.

Si te gusta el nudismo, una opción recomendable es la playa de Sartaxéns, en Bueu (Pontevedra). Se trata de una pequeña cala de unos 50 metros de longitud, ideal para quienes buscan un lugar discreto y relajado donde disfrutar del mar en temporada estival.

La playa perfecta para hacer nudismo en las Rías Baixas

Playa de Sartaxéns Turismo de GaIicia

La playa de Sartaxéns, en Bueu, es un arenal perfecto para la práctica de nudismo y una de las calas más valoradas de la zona. De hecho, la Federación Española de Naturismo la señala en su página web como un enclave idílico para el naturismo, lo que ha contribuido a que se haya convertido en una de las playas favoritas entre los bañistas que buscan este tipo de experiencias en Bueu.

Se trata de una pequeña cala de unos 50 metros de longitud, recogida y tranquila, donde el contacto con el entorno natural es absoluto. Sus aguas suelen ser limpias y transparentes, lo que aumenta su atractivo y hace de esta playa un lugar muy especial. Es ideal para el baño y refrescarse en esos días de verano que los termómetros alcanzan temperaturas elevadas.

Destaca por su arena fina y blanca, así como por su forma rectilínea, integrado en un entorno forestal virgen y bastante aislado de gran belleza. Todo ello crea un paisaje muy cuidado y prácticamente intacto, alejado de la masificación habitual de otros arenales más concurridos. De hecho, puedes aprovechar tu visita al arenal para dar un paseo por sus alrededores.

Si eres de las personas que prefieren disfrutar de un día de playa tranquilo, sin prisas ni aglomeraciones, sin duda la playa de Sartaxéns es tu lugar perfecto. Calma, privacidad y conexión con la naturaleza es lo único que notarás aquí, así que guarda un día en tu calendario para visitarla.